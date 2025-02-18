Разрыв цен между новым и вторичным жильем в Челябинске достиг 45%

В Челябинске в январе 2025 года квартиры в новостройках стали стоить на 45% дороже, чем квадратные метры на вторичке. Средняя стоимость нового жилья достигла 7 миллионов 805 тысяч рублей. Квартиры на вторичном рынке продают в среднем по 5 миллионов рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
«В Челябинске разрыв цен между первичным и вторичным жильем составляет 45%. Мегаполис вошел в топ городов России с самым большой разницей в цене между новыми квартирами и вторичным жильем», — сообщается на сайте «Мир квартир».
Стоимость жилья в новостройках в январе достигла 147 000 рублей за квадрат, квартиры на вторичном рынке продавали по 101 000 за квадратный метр. При этом самый большой разрыв цен наблюдается в Астрахани. Там «квадрат» в новостройках стоит на 87,8% дороже, чем на вторичке. При этом в России есть города, где квадратный метр в новых квартирах в среднем дешевле, чем на вторичном рынке. К ним относятся Махачкала, Грозный, Владимир и Владикавказ.
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