Челябинские приставы взыскали с убийцы 1,3 миллиона рублей

Судебные приставы Сосновского района Челябинской области взыскали с убийцы 1,3 миллиона рублей в пользу матери погибшего и его друга, который получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ФССП по региону.
«Более 1,3 миллиона рублей компенсации морального вреда и материального ущерба от преступления перечислили пострадавшим судебные приставы Сосновского отделения. Если другу они поступили своевременно, то второго взыскателя — мать погибшего студента, пришлось искать, поскольку в исполнительном документе были указаны неверные реквизиты», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ведомства пояснили, что трагедия произошла несколько лет назад в центре Челябинска. Мужчина напал на двух студентов с ножом, один погиб, другой получил травмы. Кроме лишения свободы суд постановил выплатить моральный ущерб матери погибшего в размере порядка 1,1 миллиона рублей и материальный ущерб его другу в размере 250 тысяч рублей.
Пока виновный отбывал наказание, платежи не поступали, но после его освобождения он стал работать в сфере недвижимости и не смог брать кредиты. Тогда он попросил друзей помочь закрыть его долги. Однако деньги постоянно возвращались приставам из-за неверных реквизитов матери. Тогда приставы нашли ее в соцсетях.
«Сначала она не верила, грозилась обратиться в полицию, думая, что ей пишут мошенники, требовала не беспокоить ее, но визит в отделение судебных приставов поставил все на место. Женщина, поблагодарив сотрудников, сообщила верные реквизиты счета, после чего деньги наконец дошли до адресата», — отметили в пресс-службе регионального ФССП.
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