Полицейские задержали стрелка, убившего мужчину в кафе Шлиссельбурга

Сотрудники Управления уголовного розыска, при поддержке спецполка и местных полицейских, задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за убийство в кафе Шлиссельбурга. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
«18 февраля 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России во взаимодействии со спецполком полиции Главка и полицейскими по Петродворцовому району у дома 2Б по Гостилицкой улице в Петергофе задержали находящегося в федеральном розыске 38-летнего мужчину, обвиняемого в незаконном сбыте огнестрельного оружия», — пишет ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти в официальном telegram-канале.
Задержанный подозревается в участии в организации стрельбы, которая произошла в феврале 2021 года в одном из кафе на Затонной улице в Шлиссельбурге. В результате конфликта один человек погиб. Задержанный ранее уже имел проблемы с законом, на его счету несколько судимостей. После задержания он был доставлен в отделение полиции, где в ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
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