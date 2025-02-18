Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече с руководителем Движения Первых, Героем России Артуром Орловым обсудил развитие патриотических движений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В Челябинской области Движение Первых действует активно с самого начала, и очень важное в нем направление — патриотическое воспитание. Завтра с вашим участием откроем центр патриотического воспитания „Авангард“ в Чебаркуле», — отметил глава региона.
Текслер и Орлов поделились информацией о реализации молодежной политики. Глава региона выразил благодарность лидеру движения за визит в Челябинскую область, особо отметив тесную связь Орлова в регионом — он командовал танковым батальоном 90-й дивизии Центрального военного округа, которая расположена под Чебаркулем. Кроме того, Текслер отметил, что первичные отделения Движения Первых открыты во всех муниципалитетах, там занимаются порядка 280 тысяч ребят, за минувший год состоялось 76 мероприятий, открыто 26 пространств для реализации инициатив молодежи, запущено молодежное ТВ. В свою очередь Орлов поблагодарил губернатора за активное личное участие в развитии подрастающего поколения.
Орлов прибыл в Челябинскую область 19 февраля. В планах Героя России — вручение паспортов в одной из школ, а также мастер-класс.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!