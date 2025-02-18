18 февраля 2025

В ХМАО рецидивист прятал наркотики в кошачьем лотке

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина задержан за сбыт наркотических средств
Мужчина задержан за сбыт наркотических средств Фото:

В поселке Зеленоборск (ХМАО) задержан мужчина, занимающийся сбытом наркотиков, который прятал запрещенные вещества в кошачьем лотке. Об этом сообщили в полиции Югры.

«В момент сбыта наркотических средств задержан 40-летний местный житель. В ходе осмотра места жительства задержанного с применением служебной собаки в кошачьем лотке обнаружены и изъяты четыре полимерных пакетика с аналогичным веществом растительного происхождения», — сообщили в полиции.

На югорчанина возбуждено два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. «Ранее мужчина был судим за разбои и грабеж», — добавили в ведомстве.

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В поселке Зеленоборск (ХМАО) задержан мужчина, занимающийся сбытом наркотиков, который прятал запрещенные вещества в кошачьем лотке. Об этом сообщили в полиции Югры. «В момент сбыта наркотических средств задержан 40-летний местный житель. В ходе осмотра места жительства задержанного с применением служебной собаки в кошачьем лотке обнаружены и изъяты четыре полимерных пакетика с аналогичным веществом растительного происхождения», — сообщили в полиции. На югорчанина возбуждено два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. «Ранее мужчина был судим за разбои и грабеж», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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