В ХМАО рецидивист прятал наркотики в кошачьем лотке

В поселке Зеленоборск (ХМАО) задержан мужчина, занимающийся сбытом наркотиков, который прятал запрещенные вещества в кошачьем лотке. Об этом сообщили в полиции Югры.
«В момент сбыта наркотических средств задержан 40-летний местный житель. В ходе осмотра места жительства задержанного с применением служебной собаки в кошачьем лотке обнаружены и изъяты четыре полимерных пакетика с аналогичным веществом растительного происхождения», — сообщили в полиции.
На югорчанина возбуждено два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств и покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. «Ранее мужчина был судим за разбои и грабеж», — добавили в ведомстве.
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