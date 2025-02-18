Тотальное видеонаблюдение установят власти за ямальцами

В 2025 году власти ЯНАО планируют установить более 500 камер с системой распознавания лиц в городах региона. Уже сейчас система насчитывает около 5000 видеокамер, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Дополнительная аппаратура появится в Ноябрьске, Лабытнанги, Тарко-Сале, Губкинском и Надыме. В этом году здесь установят 134 новых камеры. В том числе 28 — в отдаленных микрорайонах Лабытнанги и Губкинского — Обской, Харпе и Пурпе. Кроме того, в регионе будут установлены 425 единиц в рамках программы „Мой двор“, из них 361 — в подъездах многоквартирных домов и 64 — во дворах», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте.
Благодаря поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, полученного год назад, стало возможным быстро решать проблемы, связанные с поиском преступников, пропавших без вести лиц и документированием обстоятельств дорожно-транспортных происшествий. В 2024 году система помогла установить местонахождение более 370 лиц, разыскиваемых за совершение преступлений, а также около 380 лиц, нарушивших административные правила.
Было найдено более 50 человек, ранее объявленных пропавшими без вести. Также система позволила контролировать 122 лица, находящихся под административным надзором.
Обеспечение безопасности является одним из ключевых приоритетов в работе главы региона. К настоящему моменту к региональной единой системе видеонаблюдения подключено почти 5 000 камер, из них 1300 интегрированы в систему видеоаналитики.
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