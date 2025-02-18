МВД: В ночном ДТП в Челябинске погибли четверо молодых людей 25-30 лет

Жертвами страшной аварии на челябинской автодороге «Меридиан» стали четыре молодых человека в возрасте от 25 до 30 лет. По факту автокатастрофы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Челябинской области.
«Следователи УМВД России по Челябинску возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках расследования изучаются условия, обстоятельства и детали произошедшего инцидента. Следователи назначили несколько автотехнических и судебно-медицинских экспертиз», — уточнила Рената Янгирова, врио начальника Следственного управления УМВД России по Челябинску.
Напомним, в районе дома 19 «Д» на проспекте Ленина «Понтиак» по не выясненной пока причине вылетел на встречку и попал под грузовой тягач. Всего в искореженной легковушке ехали шесть человек. Водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли на месте. Еще двое пассажиров в возрасте 41 и 50 лет с серьезными травмами доставлены в больницу.
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