Ночью 19 февраля на проспекте Ленина у дома 19д в Челябинске в результате столкновения автомобиля Pontiac с грузовым тягачом погибли четыре человека. Еще двое получили тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.
«Согласно предварительным данным, в иномарке, которая двигалась по автодороге Меридиан и выехала на полосу встречного движения, находились шесть человек. Трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия. Еще двое находятся в тяжелом состоянии и доставлены в медицинское учреждение. Никто из находившихся в салоне не был пристегнут ремнем безопасности», — уточнили в ведомстве.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время специалисты работают над установлением всех обстоятельств ДТП.
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