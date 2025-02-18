В Челябинске в страшной аварии с тягачом погибли четверо человек. Видео

19 февраля 2025 в 03:55 Размер текста - 17 +

В автоинспекции устанавливают все детали трагического ДТП Фото: Ольга Юшкова © URA.RU Ночью 19 февраля на проспекте Ленина у дома 19д в Челябинске в результате столкновения автомобиля Pontiac с грузовым тягачом погибли четыре человека. Еще двое получили тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции. «Согласно предварительным данным, в иномарке, которая двигалась по автодороге Меридиан и выехала на полосу встречного движения, находились шесть человек. Трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия. Еще двое находятся в тяжелом состоянии и доставлены в медицинское учреждение. Никто из находившихся в салоне не был пристегнут ремнем безопасности», — уточнили в ведомстве. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время специалисты работают над установлением всех обстоятельств ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночью 19 февраля на проспекте Ленина у дома 19д в Челябинске в результате столкновения автомобиля Pontiac с грузовым тягачом погибли четыре человека. Еще двое получили тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции. «Согласно предварительным данным, в иномарке, которая двигалась по автодороге Меридиан и выехала на полосу встречного движения, находились шесть человек. Трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия. Еще двое находятся в тяжелом состоянии и доставлены в медицинское учреждение. Никто из находившихся в салоне не был пристегнут ремнем безопасности», — уточнили в ведомстве. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время специалисты работают над установлением всех обстоятельств ДТП.