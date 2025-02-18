18 февраля 2025

В Челябинске в страшной аварии с тягачом погибли четверо человек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Спиридонов Алексей, главный инспектор ГИБДД, во время прямой линии. Екатеринбург, гаи, мигалка, сирена, машина полиции, полицейская машина, гибдд, дпс
В автоинспекции устанавливают все детали трагического ДТП Фото:

Ночью 19 февраля на проспекте Ленина у дома 19д в Челябинске в результате столкновения автомобиля Pontiac с грузовым тягачом погибли четыре человека. Еще двое получили тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Согласно предварительным данным, в иномарке, которая двигалась по автодороге Меридиан и выехала на полосу встречного движения, находились шесть человек. Трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия. Еще двое находятся в тяжелом состоянии и доставлены в медицинское учреждение. Никто из находившихся в салоне не был пристегнут ремнем безопасности», — уточнили в ведомстве.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время специалисты работают над установлением всех обстоятельств ДТП.

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Ночью 19 февраля на проспекте Ленина у дома 19д в Челябинске в результате столкновения автомобиля Pontiac с грузовым тягачом погибли четыре человека. Еще двое получили тяжелые травмы. Об этом URA.RU сообщили в городской Госавтоинспекции. «Согласно предварительным данным, в иномарке, которая двигалась по автодороге Меридиан и выехала на полосу встречного движения, находились шесть человек. Трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия. Еще двое находятся в тяжелом состоянии и доставлены в медицинское учреждение. Никто из находившихся в салоне не был пристегнут ремнем безопасности», — уточнили в ведомстве. На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. В настоящее время специалисты работают над установлением всех обстоятельств ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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