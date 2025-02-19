Петербургская учительница решила сдать мошенников, но стала их курьером

В Петербурге учительницу математики завербовали мошенники. Звонок в полицию только помог вербовке. Об этом сообщает «Baza».
«Впервые мошенники позвонили мужу 58-летней Натальи С. около трёх недель назад. Злоумышленники убедили мужчину сообщить им свои паспортные данные. Наталья заподозрила неладное, позвонила в полицию. Ей ответили, что мужу действительно звонили мошенники и что разговаривать дальше с ними не нужно», — сообщает telegram-канал «Baza».
На следующий день после обращения в полицию, Наталье позвонили якобы из военной прокуратуры и ФСБ. Мошенники, представляясь сотрудниками спецслужб, уведомили женщину о том, что из-за утечки данных ее квартира была переписана на третьих лиц. Однако, по их словам, ситуацию еще можно было исправить. Наталья, стремясь вернуть квартиру, согласилась на сотрудничество со «спецслужбами». Ее задачей стало получение посылок по различным адресам в городе. В процессе выполнения заданий она встречалась с разными людьми, обменивалась с ними кодовыми словами и получала от них пакеты, предположительно с деньгами. Последнее задание привело Наталью в Красное село, где ее и задержали полицейские. Это стало кульминацией мошеннической схемы, в которую она была вовлечена.
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