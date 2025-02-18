Жители Тюмени массово распродают однокомнатные квартиры

На вторичном рынке недвижимости Тюмени в январе 2025 года больше всего объявлений о продаже однокомнатных квартир. Их доля в структуре предложения составляет 46%. Такие данные предоставили аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«На вторичном рынке в Тюмени наибольшую долю составили однокомнатные квартиры (46,0%) в количестве 5 536. Затем идут двухкомнатные квартиры, чей объем предложения составил 4 243 объекта (35,3%). Количество трехкомнатных квартир составило 2 100 вариантов (17,5%)», — такие данные опубликовали риелторы.
Средняя цена квадратного метра у однокомнатных квартир в январе составила 135 337 рублей. Наибольшее количество предложений сосредоточено в районе КПД, Плеханово и Дома Обороны.
Специалист в сфере недвижимости Оксана Иванова рассказала, что однокомнатные квартиры считаются одними из самых продаваемых слотов на рынке недвижимости. Как правило, спрос на низ значительно выше, так как их приобретают на первичном рынке как стартовый капитал, который ежегодно увеличивается.
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