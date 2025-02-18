18 февраля 2025

В Пермском крае три деревни решили присоединить к окружному центру

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Три деревни в Кишерстском округе фактически слились с окружным центром
Три деревни в Кишерстском округе фактически слились с окружным центром Фото:

В Кишертстком округе Пермского края три деревни предлагают присоединить к окружному центру. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевое законодательное собрание, сообщает пресс-служба парламента Прикамья.

«В законодательное собрание внесен проект закона об объединении деревень Махали, Саламатово, Чирки и села Усть-Кишерть», — говорится в telegram-канале заксобрания Пермского края. Необходимость объединения населенных пунктов власти объясняют сложностью с установлением фактических границ деревень — они «фактически слились с территорией села Усть-Кишерть». Также это позволит упростить процесс догазификации домовладений в указанных деревнях. Законопроект будет рассмотрен депутатами краевого парламента на мартовском пленарном заседании.

В 2024 году в один населенный пункт были объединены деревни и село в Кудымкарском муниципальном округе. Перед тем, как начать процесс объединения, власти провели опрос общественного мнения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кишертстком округе Пермского края три деревни предлагают присоединить к окружному центру. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевое законодательное собрание, сообщает пресс-служба парламента Прикамья. «В законодательное собрание внесен проект закона об объединении деревень Махали, Саламатово, Чирки и села Усть-Кишерть», — говорится в telegram-канале заксобрания Пермского края. Необходимость объединения населенных пунктов власти объясняют сложностью с установлением фактических границ деревень — они «фактически слились с территорией села Усть-Кишерть». Также это позволит упростить процесс догазификации домовладений в указанных деревнях. Законопроект будет рассмотрен депутатами краевого парламента на мартовском пленарном заседании. В 2024 году в один населенный пункт были объединены деревни и село в Кудымкарском муниципальном округе. Перед тем, как начать процесс объединения, власти провели опрос общественного мнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...