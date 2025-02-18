В Пермском крае три деревни решили присоединить к окружному центру

В Кишертстком округе Пермского края три деревни предлагают присоединить к окружному центру. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в краевое законодательное собрание, сообщает пресс-служба парламента Прикамья.
«В законодательное собрание внесен проект закона об объединении деревень Махали, Саламатово, Чирки и села Усть-Кишерть», — говорится в telegram-канале заксобрания Пермского края. Необходимость объединения населенных пунктов власти объясняют сложностью с установлением фактических границ деревень — они «фактически слились с территорией села Усть-Кишерть». Также это позволит упростить процесс догазификации домовладений в указанных деревнях. Законопроект будет рассмотрен депутатами краевого парламента на мартовском пленарном заседании.
В 2024 году в один населенный пункт были объединены деревни и село в Кудымкарском муниципальном округе. Перед тем, как начать процесс объединения, власти провели опрос общественного мнения.
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