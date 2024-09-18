В Пермском крае власти решили объединить три деревни в одну. Скрин

В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края деревни Вырова и Заречный Пешнигорт планируют объединить с селом Пешнигорт. Этот вопрос граждане, проживающие в указанных населенных пунктах, обсудят на собраниях. Информация приводится в постановлениях, размещенных на сайте муниципалитета.
«Назначить на 27 сентября 2024 года собрание граждан по вопросу объединения д. Вырова к с. Пешнигорт […]. Назначить на 30 сентября 2024 года собрание граждан по вопросу объединения д. Заречный Пешнигорт к с. Пешнигорт», — указано в документах.
Высказать свое мнение по вопросу объединения деревень смогут граждане, достигшие совершеннолетия. Подготовить списки жителей, которые будут принимать участие в собраниях, поручено местным территориальным отделам администрации Кудымкарского округа.
В текущем году власти упразднили несколько деревень, которые расположены в Ординском, Уинском и Краснокамском округах. Причина упразднения населенных пунктов — отсутствие в них жителей.
Пермские деревни
Скриншот: геолокация
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В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края деревни Вырова и Заречный Пешнигорт планируют объединить с селом Пешнигорт. Этот вопрос граждане, проживающие в указанных населенных пунктах, обсудят на собраниях. Информация приводится в постановлениях, размещенных на сайте муниципалитета. «Назначить на 27 сентября 2024 года собрание граждан по вопросу объединения д. Вырова к с. Пешнигорт […]. Назначить на 30 сентября 2024 года собрание граждан по вопросу объединения д. Заречный Пешнигорт к с. Пешнигорт», — указано в документах. Высказать свое мнение по вопросу объединения деревень смогут граждане, достигшие совершеннолетия. Подготовить списки жителей, которые будут принимать участие в собраниях, поручено местным территориальным отделам администрации Кудымкарского округа. В текущем году власти упразднили несколько деревень, которые расположены в Ординском, Уинском и Краснокамском округах. Причина упразднения населенных пунктов — отсутствие в них жителей.