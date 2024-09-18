18 сентября 2024

В Пермском крае власти решили объединить три деревни в одну. Скрин

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Мокроусовский район. Курган, деревянный дом, деревня, лето, дрова, дрова у дома, дом, домик в деревне
Деревни, которые хотят объединить, расположены недалеко друг от друга Фото:

В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края деревни Вырова и Заречный Пешнигорт планируют объединить с селом Пешнигорт. Этот вопрос граждане, проживающие в указанных населенных пунктах, обсудят на собраниях. Информация приводится в постановлениях, размещенных на сайте муниципалитета.

«Назначить на 27 сентября 2024 года собрание граждан по вопросу объединения д. Вырова к с. Пешнигорт […]. Назначить на 30 сентября 2024 года собрание граждан по вопросу объединения д. Заречный Пешнигорт к с. Пешнигорт», — указано в документах.

Высказать свое мнение по вопросу объединения деревень смогут граждане, достигшие совершеннолетия. Подготовить списки жителей, которые будут принимать участие в собраниях, поручено местным территориальным отделам администрации Кудымкарского округа.

В текущем году власти упразднили несколько деревень, которые расположены в Ординском, Уинском и Краснокамском округах. Причина упразднения населенных пунктов — отсутствие в них жителей.

Пермские деревни
Пермские деревни

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В Кудымкарском муниципальном округе Пермского края деревни Вырова и Заречный Пешнигорт планируют объединить с селом Пешнигорт. Этот вопрос граждане, проживающие в указанных населенных пунктах, обсудят на собраниях. Информация приводится в постановлениях, размещенных на сайте муниципалитета. «Назначить на 27 сентября 2024 года собрание граждан по вопросу объединения д. Вырова к с. Пешнигорт […]. Назначить на 30 сентября 2024 года собрание граждан по вопросу объединения д. Заречный Пешнигорт к с. Пешнигорт», — указано в документах. Высказать свое мнение по вопросу объединения деревень смогут граждане, достигшие совершеннолетия. Подготовить списки жителей, которые будут принимать участие в собраниях, поручено местным территориальным отделам администрации Кудымкарского округа. В текущем году власти упразднили несколько деревень, которые расположены в Ординском, Уинском и Краснокамском округах. Причина упразднения населенных пунктов — отсутствие в них жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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