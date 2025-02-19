Чего ждать от магнитной бури 20 февраля 2025: прогноз солнечной активности

В четверг, 20 февраля 2025 года, на Земле ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка. Вероятность магнитной бури составляет всего 7%, а возмущений магнитосферы — 25%. Это значит, что большинство людей не ощутят на себе влияния солнечной активности. Подробнее о солнечных вспышках, магнитной буре и о том, как от нее защититься — материале URA.RU.
Солнечные вспышки в феврале 2025
В феврале 2025 года на Солнце было зафиксировано несколько мощных вспышек класса M, которые спровоцировали серию магнитных бурь на Земле. Пик солнечной активности пришелся на 17 февраля, когда в магнитосферу нашей планеты проник поток быстрого солнечного ветра.
Однако уже 18 февраля геомагнитная обстановка начала стабилизироваться. По прогнозам ученых, в ближайшие дни, включая 20 февраля, сильных всплесков на Солнце не ожидается.
Прогноз магнитной бури 20 февраля 2025
Лаборатория солнечной астрономии опубликовала прогноз магнитных бурь на 20 февраля 2025 года. Согласно расчетам, в этот день вероятность магнитной бури составит всего 7%, а геомагнитных возмущений — 25%. Это означает, что большая часть населения не почувствует влияния солнечной активности на свое самочувствие.
Планетарный индекс геомагнитной активности Kp 20 февраля не превысит трех баллов по 9-балльной шкале. Такой уровень считается спокойным и не представляет опасности для здоровья людей.
Что такое магнитные бури и как они влияют на организм
Магнитные бури представляют собой возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и выбросами солнечной плазмы. Во время магнитных бурь в организме человека происходят сбои в работе нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем.
Наиболее чувствительны к колебаниям геомагнитного поля метеозависимые люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями. Во время магнитных бурь они могут ощущать:
- головные боли, мигрени
- перепады артериального давления
- учащенное сердцебиение, аритмию
- общую слабость, быструю утомляемость
- нарушения сна, тревожность
- боли в суставах, мышцах
- обострение хронических болезней
Как защититься от влияния магнитных бурь
Несмотря на то, что 20 февраля не ожидается сильных магнитных возмущений, специалисты рекомендуют соблюдать меры профилактики, особенно метеочувствительным людям:
1. Больше отдыхайте, избегайте стрессов и переутомления. Спите не менее 8 часов в сутки.
2. Пейте достаточно чистой воды — не менее 30 мл на 1 кг веса. Это поможет снизить нагрузку на сердце и сосуды.
3. Придерживайтесь здорового питания. Откажитесь от жирной, жареной, острой пищи в пользу овощей, круп, легкого мяса или рыбы. Не злоупотребляйте кофе и алкоголем.
4. Чаще гуляйте на природе, дышите свежим воздухом. Умеренная физическая активность улучшает кровообращение и помогает справиться со стрессом.
5. Не забывайте принимать назначенные врачом лекарства, если страдаете хроническими заболеваниями. При резком ухудшении самочувствия обратитесь за медицинской помощью.
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