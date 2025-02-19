В Кремле допустили встречу Путина и Трампа до конца февраля

Встреча президентов России и США может состояться как до конца февраля, так и позже. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля», — заявил Песков. Он добавил, что возможен вариант при котором встреча может состояться и позже.
18 февраля агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе. На переговорах, которые начались 18 февраля в Саудовской Аравии, представители США и России обсуждали ситуацию на Украине.
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