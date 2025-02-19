В Кремле допустили встречу Путина и Трампа до конца февраля

Песков: встреча Путина и Трампа может состояться до конца февраля
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Путина и Трампа может состоятся после февраля, заявил Песков
Встреча Путина и Трампа может состоятся после февраля, заявил Песков Фото:

Встреча президентов России и США может состояться как до конца февраля, так и позже. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля», — заявил Песков. Он добавил, что возможен вариант при котором встреча может состояться и позже. 

18 февраля агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе. На переговорах, которые начались 18 февраля в Саудовской Аравии, представители США и России обсуждали ситуацию на Украине.

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Встреча президентов России и США может состояться как до конца февраля, так и позже. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля», — заявил Песков. Он добавил, что возможен вариант при котором встреча может состояться и позже.  18 февраля агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе. На переговорах, которые начались 18 февраля в Саудовской Аравии, представители США и России обсуждали ситуацию на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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