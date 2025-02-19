Кого затронет новый пакет антироссийских санкций ЕС

Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) затронет 13 банков, а также увеличит в списке количество физических и юридических лиц. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).
«В новый пакет санкций Евросоюза против России войдут 13 банков, а также больше физлиц и компаний», — говорится в материале газеты со ссылкой на источники. Там добавили, что также намечается постепенный запрет на импорт определенных видов алюминиевой продукции из России. Кроме того, новый пакет санкций ЕС включает запрет на вещание еще восьми российских СМИ в Европе, сообщает FT.
19 февраля план пакета был одобрен послами стран ЕС, однако Венгрия сумела предотвратить введение санкций против 27 физических лиц и организаций, включая патриарха Кирилла. Совет ЕС продлил санкции против России за признание ДНР и ЛНР до 24 февраля 2026 года.
Эти меры, впервые введенные 23 февраля 2022 года, включают запрет на торговлю с этими территориями и ограничение финансовых услуг. Нарушение Украиной Минских соглашений привело к признанию республик Россией 22 февраля 2022 года. Референдумы о вхождении данных территорий в состав РФ состоялись в сентябре 2022 года, после чего президент РФ Владимир Путин подписал договоры о их присоединении.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.