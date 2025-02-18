18 февраля 2025

Пилот из Челябинска поборется за победу в конкурсе красоты «Авиа Мисс-2025». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Грунвальд окончила летное училище в 2023 году
Грунвальд окончила летное училище в 2023 году Фото:

Летчица из Челябинска Кристина Грунвальд стала участницей конкурса красоты «Авиа Мисс». Челябинка окончила летное училище с красным дипломом, также у нее есть еще одно образование — социолог. Информация об участнице размещена на сайте проекта.

«Меня зовут Кристина, мне 26 лет и я пилот. Окончила Бугурусланское летное училище в 2023 году, мечтаю работать в большой авиации, упорно иду к цели. Как только я поступила в училище — сразу поняла, что двигаюсь в правильном направлении. Управлять самолетом — вот что мне действительно нравится и именно этим хочется заниматься всю жизнь! А еще я обожаю петь. У меня есть еще одно образование — я социолог. Люблю знакомиться и общаться с людьми», — рассказала о себе Грунвальд.

В своем конкурсном обращении Грунвальд подчеркнула таланты и качества, необходимые для победы. В себе она отметила: усидчивость, ответственность и оригинальное мышление. Однако девушка считает, что все участницы конкурса достойны победы, но надеется, что именно ее разносторонность и упорство помогут ей завоевать титул «Авиа Мисс-2025».

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Летчица из Челябинска Кристина Грунвальд стала участницей конкурса красоты «Авиа Мисс». Челябинка окончила летное училище с красным дипломом, также у нее есть еще одно образование — социолог. Информация об участнице размещена на сайте проекта. «Меня зовут Кристина, мне 26 лет и я пилот. Окончила Бугурусланское летное училище в 2023 году, мечтаю работать в большой авиации, упорно иду к цели. Как только я поступила в училище — сразу поняла, что двигаюсь в правильном направлении. Управлять самолетом — вот что мне действительно нравится и именно этим хочется заниматься всю жизнь! А еще я обожаю петь. У меня есть еще одно образование — я социолог. Люблю знакомиться и общаться с людьми», — рассказала о себе Грунвальд. В своем конкурсном обращении Грунвальд подчеркнула таланты и качества, необходимые для победы. В себе она отметила: усидчивость, ответственность и оригинальное мышление. Однако девушка считает, что все участницы конкурса достойны победы, но надеется, что именно ее разносторонность и упорство помогут ей завоевать титул «Авиа Мисс-2025».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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