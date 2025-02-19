«Купил бы HIMARS»: бежавший из России лидер «Би-2» признался в финансировании Украины

Лидер рок-группы «Би-2» Лева, настоящее имя Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), признался пранкерам Вовану и Лексусу, что ежемесячно отправляет пять тысяч евро на помощь Украине. Он также отметил, что если у него появится достаточная сумма, он будет готов приобрести для ВСУ партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
«Практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. Если бы у меня были большие деньги, то я купил бы партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS для украинской армии», — заявил Бортник во время разговора с пранкерами. Запись диалога опубликована на канале Вована и Лексуса на видеохостинге Rutube.
Музыкант признался, что за весь конфликт уже направил на помощь ВСУ более 100 тысяч евро. Бортник рассказал о покупке двух скорых и одного автобуса, отметив, что финансирует гуманитарную помощь через фонд. Лева также рассказал о своей поддержке людей, бегущих из России.
*Лидер рок-группы «Би-2» Лева, настоящее имя Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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