«Купил бы HIMARS»: бежавший из России лидер «Би-2» признался в финансировании Украины

Лева* из группы «Би-2» рассказал, что ежемесячно отправляет Украине 5 тысяч евро
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Бортник* перевел на помощь ВСУ свыше 100 тысяч евро
Бортник* перевел на помощь ВСУ свыше 100 тысяч евро Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидер рок-группы «Би-2» Лева, настоящее имя Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), признался пранкерам Вовану и Лексусу, что ежемесячно отправляет пять тысяч евро на помощь Украине. Он также отметил, что если у него появится достаточная сумма, он будет готов приобрести для ВСУ партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

«Практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. Если бы у меня были большие деньги, то я купил бы партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS для украинской армии», — заявил Бортник во время разговора с пранкерами. Запись диалога опубликована на канале Вована и Лексуса на видеохостинге Rutube.

Музыкант признался, что за весь конфликт уже направил на помощь ВСУ более 100 тысяч евро. Бортник рассказал о покупке двух скорых и одного автобуса, отметив, что финансирует гуманитарную помощь через фонд. Лева также рассказал о своей поддержке людей, бегущих из России. 

*Лидер рок-группы «Би-2» Лева, настоящее имя Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов

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Лидер рок-группы «Би-2» Лева, настоящее имя Егор Бортник (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), признался пранкерам Вовану и Лексусу, что ежемесячно отправляет пять тысяч евро на помощь Украине. Он также отметил, что если у него появится достаточная сумма, он будет готов приобрести для ВСУ партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. «Практически каждый месяц я плачу пять тысяч евро. Если бы у меня были большие деньги, то я купил бы партию реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS для украинской армии», — заявил Бортник во время разговора с пранкерами. Запись диалога опубликована на канале Вована и Лексуса на видеохостинге Rutube. Музыкант признался, что за весь конфликт уже направил на помощь ВСУ более 100 тысяч евро. Бортник рассказал о покупке двух скорых и одного автобуса, отметив, что финансирует гуманитарную помощь через фонд. Лева также рассказал о своей поддержке людей, бегущих из России.  *Лидер рок-группы «Би-2» Лева, настоящее имя Егор Бортник внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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