ВСУ атаковали последний пункт обмена пленными и телами между Россией и Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание пункта частично разрушено в результате удара ВСУ, пишет Mash (архивное фото)
Здание пункта частично разрушено в результате удара ВСУ, пишет Mash (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по последнему пункту обмена пленными и телами между Россией и Украиной. Для этого они применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град».

«ВСУ ударили по последнему действующему пункту обмена пленными и телами погибших между Россией и Украиной», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что при атаке украинские военные использовали РСЗО «Град».

Две ракеты попали в таможенный пункт Новые Юрковичи в Брянской области, в результате чего ранения получили три таможенника, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. Здание пункта частично разрушено, передали в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по последнему пункту обмена пленными и телами между Россией и Украиной. Для этого они применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град». «ВСУ ударили по последнему действующему пункту обмена пленными и телами погибших между Россией и Украиной», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что при атаке украинские военные использовали РСЗО «Град». Две ракеты попали в таможенный пункт Новые Юрковичи в Брянской области, в результате чего ранения получили три таможенника, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. Здание пункта частично разрушено, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...