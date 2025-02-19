ВСУ атаковали последний пункт обмена пленными и телами между Россией и Украиной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по последнему пункту обмена пленными и телами между Россией и Украиной. Для этого они применили реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град».
«ВСУ ударили по последнему действующему пункту обмена пленными и телами погибших между Россией и Украиной», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что при атаке украинские военные использовали РСЗО «Град».
Две ракеты попали в таможенный пункт Новые Юрковичи в Брянской области, в результате чего ранения получили три таможенника, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии. Здание пункта частично разрушено, передали в telegram-канале.
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