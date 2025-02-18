18 февраля 2025

Житель ХМАО, выигравший 4 миллиона рублей в лотерею, до сих пор не обратился за деньгами

Житель ХМАО выиграл 4 миллиона в середине февраля, но за деньгами не пришел
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель ХМАО разбогател на 4 миллиона
Житель ХМАО разбогател на 4 миллиона Фото:

Югрчанин сорвал джекпот еще в середине февраля, но деньги до сих пор не забрал. На руки он получит 3, 6 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«Победитель пока еще не обратился за выигрышем. На руки житель ХМАО получит 3 651 660 рублей, налог составит 587 940 рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — рассказали представители национальной лотерии в разговоре с URA.RU.

Жители ХМАО нередко становятся обладателями весьма крупных выигрышей. В топ-3 за 2024 год по итогам различных тиражей вошли: январь — выигрыш 38 098 974 рубля и 10 000 000 рублей, сентябрь — выигрыш 15 371 190 рублей.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО, выигравший в лотерею почти 27 миллионов рублей, заплатит около пяти миллионов рублей за налог. На руки он получит 22 063 368 рублей.

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Югрчанин сорвал джекпот еще в середине февраля, но деньги до сих пор не забрал. На руки он получит 3, 6 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «Победитель пока еще не обратился за выигрышем. На руки житель ХМАО получит 3 651 660 рублей, налог составит 587 940 рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — рассказали представители национальной лотерии в разговоре с URA.RU. Жители ХМАО нередко становятся обладателями весьма крупных выигрышей. В топ-3 за 2024 год по итогам различных тиражей вошли: январь — выигрыш 38 098 974 рубля и 10 000 000 рублей, сентябрь — выигрыш 15 371 190 рублей. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО, выигравший в лотерею почти 27 миллионов рублей, заплатит около пяти миллионов рублей за налог. На руки он получит 22 063 368 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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