Житель ХМАО, выигравший 4 миллиона рублей в лотерею, до сих пор не обратился за деньгами

Югрчанин сорвал джекпот еще в середине февраля, но деньги до сих пор не забрал. На руки он получит 3, 6 млн рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
«Победитель пока еще не обратился за выигрышем. На руки житель ХМАО получит 3 651 660 рублей, налог составит 587 940 рублей при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — рассказали представители национальной лотерии в разговоре с URA.RU.
Жители ХМАО нередко становятся обладателями весьма крупных выигрышей. В топ-3 за 2024 год по итогам различных тиражей вошли: январь — выигрыш 38 098 974 рубля и 10 000 000 рублей, сентябрь — выигрыш 15 371 190 рублей.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО, выигравший в лотерею почти 27 миллионов рублей, заплатит около пяти миллионов рублей за налог. На руки он получит 22 063 368 рублей.
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