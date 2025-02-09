09 февраля 2025

Сколько денег получит миллионер из ХМАО, сорвавший лотерейный джекпот

Югорчанин, выигравший 27 миллионов рублей, заплатит 5 миллионов рублей за налог
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин получит на руки 22 млн рублей
Югорчанин получит на руки 22 млн рублей Фото:

Югорчанин, выигравший в лотерею почти 27 миллионов рублей, заплатит около пяти миллионов рублей за налог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Житель ХМАО выиграл 26 831 710 рублей. На руки участник получит 22 063 368 рублей. Налог составит 4 768 342 рубля при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — пояснили агентству.

Счастливчик пока что не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил лотерейный билет за 50 рублей.

А рекордный приз в 147 миллионов рублей выиграла домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО. Удача в лотерею улыбнулась ей под Новый год.

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Югорчанин, выигравший в лотерею почти 27 миллионов рублей, заплатит около пяти миллионов рублей за налог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото». «Житель ХМАО выиграл 26 831 710 рублей. На руки участник получит 22 063 368 рублей. Налог составит 4 768 342 рубля при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — пояснили агентству. Счастливчик пока что не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил лотерейный билет за 50 рублей. А рекордный приз в 147 миллионов рублей выиграла домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО. Удача в лотерею улыбнулась ей под Новый год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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