Сколько денег получит миллионер из ХМАО, сорвавший лотерейный джекпот

Югорчанин, выигравший в лотерею почти 27 миллионов рублей, заплатит около пяти миллионов рублей за налог. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».
«Житель ХМАО выиграл 26 831 710 рублей. На руки участник получит 22 063 368 рублей. Налог составит 4 768 342 рубля при условии, что это единственный выигрыш за налоговый период (или иной облагаемый таким образом доход)», — пояснили агентству.
Счастливчик пока что не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил лотерейный билет за 50 рублей.
А рекордный приз в 147 миллионов рублей выиграла домохозяйка из небольшого поселка в ХМАО. Удача в лотерею улыбнулась ей под Новый год.
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