Прокуратура наказала коммунальщиков, которые убираются в элитном поселке Екатеринбурга

Прокуратура оштрафовала на 200 тысяч рублей за нечищенные и скользкие дороги в Екатеринбурге МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», занимающееся уборкой в престижном коттеджном поселке Карасьеозерский. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«Выявлены многочисленные нарушения требований закона при содержании дорог. В частности, зафиксирована наледь и наличие снежных валов на пешеходных переходах, расположенных в границах улиц Зоологическая, Репина, Ленинградская, Начдива Васильева, Заводская, Гурзуфская, Кирова и Крауля», — пояснили там.
Коммунальщики попали под административное дело по первой части статьи 12.34 КоАП РФ. Постановление о привлечении компании к ответственности вступило в законную силу, штраф оплачен.
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