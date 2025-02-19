Прокуратура наказала коммунальщиков, которые убираются в элитном поселке Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура оштрафовала коммунальщиков за плохую уборку улиц

19 февраля 2025 в 15:58 Размер текста - 17 +

Нарушения нашли на нескольких улицах Фото: Размик Закарян © URA.RU Прокуратура оштрафовала на 200 тысяч рублей за нечищенные и скользкие дороги в Екатеринбурге МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», занимающееся уборкой в престижном коттеджном поселке Карасьеозерский. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Выявлены многочисленные нарушения требований закона при содержании дорог. В частности, зафиксирована наледь и наличие снежных валов на пешеходных переходах, расположенных в границах улиц Зоологическая, Репина, Ленинградская, Начдива Васильева, Заводская, Гурзуфская, Кирова и Крауля», — пояснили там. Коммунальщики попали под административное дело по первой части статьи 12.34 КоАП РФ. Постановление о привлечении компании к ответственности вступило в законную силу, штраф оплачен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура оштрафовала на 200 тысяч рублей за нечищенные и скользкие дороги в Екатеринбурге МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», занимающееся уборкой в престижном коттеджном поселке Карасьеозерский. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Выявлены многочисленные нарушения требований закона при содержании дорог. В частности, зафиксирована наледь и наличие снежных валов на пешеходных переходах, расположенных в границах улиц Зоологическая, Репина, Ленинградская, Начдива Васильева, Заводская, Гурзуфская, Кирова и Крауля», — пояснили там. Коммунальщики попали под административное дело по первой части статьи 12.34 КоАП РФ. Постановление о привлечении компании к ответственности вступило в законную силу, штраф оплачен.