Прокуратура наказала коммунальщиков, которые убираются в элитном поселке Екатеринбурга

В Екатеринбурге прокуратура оштрафовала коммунальщиков за плохую уборку улиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, уборка снега, зима, коммунальщики, снег в городе
Нарушения нашли на нескольких улицах Фото:

Прокуратура оштрафовала на 200 тысяч рублей за нечищенные и скользкие дороги в Екатеринбурге МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», занимающееся уборкой в престижном коттеджном поселке Карасьеозерский. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Выявлены многочисленные нарушения требований закона при содержании дорог. В частности, зафиксирована наледь и наличие снежных валов на пешеходных переходах, расположенных в границах улиц Зоологическая, Репина, Ленинградская, Начдива Васильева, Заводская, Гурзуфская, Кирова и Крауля», — пояснили там.

Коммунальщики попали под административное дело по первой части статьи 12.34 КоАП РФ. Постановление о привлечении компании к ответственности вступило в законную силу, штраф оплачен.

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Прокуратура оштрафовала на 200 тысяч рублей за нечищенные и скользкие дороги в Екатеринбурге МБУ «Верх-Исетское ДЭУ», занимающееся уборкой в престижном коттеджном поселке Карасьеозерский. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Выявлены многочисленные нарушения требований закона при содержании дорог. В частности, зафиксирована наледь и наличие снежных валов на пешеходных переходах, расположенных в границах улиц Зоологическая, Репина, Ленинградская, Начдива Васильева, Заводская, Гурзуфская, Кирова и Крауля», — пояснили там. Коммунальщики попали под административное дело по первой части статьи 12.34 КоАП РФ. Постановление о привлечении компании к ответственности вступило в законную силу, штраф оплачен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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