ВСУ понесли значительные потери в ходе боевых действий на курском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. В общей сложности с начала вторжения украинских бойцов в российский регион было потеряно более 62 тысяч военнослужащих ВСУ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 62 040 военнослужащих, 371 танк, 277 боевых машин пехоты, 228 бронетранспортеров...» — написали в telegram-канале военного ведомства. Также украинская сторона потеряла почти две тысячи бронемашин, свыше двух тысяч автомобилей, 456 артиллерийских орудий и 49 систем залпового огня, среди них — 13 HIMARS и 6 MLRS.
В течение последних суток ВСУ потеряли более 510 человек личного состава. Кроме того, была уничтожена военная техника, включая один танк, боевую машину пехоты, четыре бронетранспортера и 22 боевые бронемашины. Потери также коснулись двух станций радиоэлектронной борьбы, инженерной машины разграждения, трех пунктов управления дронами, склада боеприпасов и склада материальных средств. Один из украинских военнослужащих был взят в плен.
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