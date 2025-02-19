Залужный уклончиво ответил на вопрос о готовности стать президентом Украины

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный отказался комментировать свое возможное участие в будущих президентских выборах. Об этом он сообщил в ходе интервью одному из украинских телеканалов.
«Наступят соответствующие условия, и тогда я, как человек, который работает на государственной должности, смогу отвечать на такие вопросы», — сказал Залужный в эфире украинского телеканала NV. Трансляция шла на YouTube-канале компании. Украинский посол подчеркнул, что обсуждение его кандидатуры в президенты на данный момент неуместно.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, который был избран на этот пост в 2019 году, заявил, что не жалеет о своем президентстве. Он подчеркнул, что не испытывает сожалений по поводу своего выбора баллотироваться на высший государственный пост. Изначально следующие президентские выборы в стране были запланированы на 31 марта 2024 года. Однако их проведение не состоялось из-за того, что с февраля 2022 года на Украине действует военное положение, продление которого происходит каждые три месяца.
При этом президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине необходимо провести выборы перед началом переговорного процесса. Он отметил, что Владимир Зеленский имеет низкий уровень поддержки среди граждан. Трамп также подчеркнул, что вопрос проведения выборов на Украине вызывает интерес не только со стороны России, но и других государств.
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