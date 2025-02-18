Трамп: на Украине должны пройти выборы

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее проведения выборов на Украине. Глава Белого дома указал на низкий уровень одобрения Владимира Зеленского среди населения.
«Я бы сказал, что, когда Украина стремится занять свое место за столом, люди должны сказать, что прошло много времени с последних выборов», — заявил Трамп журналистам на пресс-конференции. Так он прокомментировал вопрос о выборах на Украине.
Он подчеркнул, что выборы на Украине не проводились, а рейтинг Зеленского упал до 4%. Трамп также добавил, что вопрос о выборах на Украине волнует не только Россию, но и «многие» другие страны.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп полагают, что действующий глава Украины Владимир Зеленский не выиграет следующие выборы, пишет Fox News,
Полномочия Владимира Зеленского завершились 20 мая 2024 года. С указанной даты он утратил статус легитимного главы государства. Но Зеленский принял решение не проводить новые выборы в стране, введя военное положение в стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.