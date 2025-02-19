В Перми перед Масленицей резко подорожали ингредиенты для блинов. Инфографика

В Перми стоимость продуктов для блинов выросла на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Набор для приготовления блинов в Перми стоит от 412,5 рубля
Набор для приготовления блинов в Перми стоит от 412,5 рубля Фото:

В Перми перед масленичной неделей подорожали продукты, которые необходимы для приготовления блинов. Стоимость набора, в который входят молоко, яйца, сахар, мука, соль и растительное масло, в феврале 2025 года начинается от 412,5 рубля. Это на 20% больше, по сравнению с прошлым годом. Корреспондент URA.RU прошелся по пермским супермаркетам и выяснил, где дешевле закупаться на Масленицу.

В марте 2024 года стоимость блинного набора начиналась от 343,94 рубля. За такую цены можно было купить продукты в супермаркетах «Магнит». В феврале 2025 года стоимость ингредиентов начинается от 412,5 рубля в гипермаркете «Ашан». А в магазинах «Магнит» блинный набор в этом году еще дороже — 448,84 рубля.

Больше всего за набор продуктов для блинов пермякам придется заплатить в сервисе доставки «Самокат» — 640 рублей. В «Ленте» цена тоже превышает 500 рублей. В «Пятерочке» и «Перекрестке» набор из самых дешевых продуктов можно купить за 457,94 и 468,06 рубля соответственно.

Цены на продукты за год выросли минимум на 20%
Цены на продукты за год выросли минимум на 20%
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В Перми перед масленичной неделей подорожали продукты, которые необходимы для приготовления блинов. Стоимость набора, в который входят молоко, яйца, сахар, мука, соль и растительное масло, в феврале 2025 года начинается от 412,5 рубля. Это на 20% больше, по сравнению с прошлым годом. Корреспондент URA.RU прошелся по пермским супермаркетам и выяснил, где дешевле закупаться на Масленицу. В марте 2024 года стоимость блинного набора начиналась от 343,94 рубля. За такую цены можно было купить продукты в супермаркетах «Магнит». В феврале 2025 года стоимость ингредиентов начинается от 412,5 рубля в гипермаркете «Ашан». А в магазинах «Магнит» блинный набор в этом году еще дороже — 448,84 рубля. Больше всего за набор продуктов для блинов пермякам придется заплатить в сервисе доставки «Самокат» — 640 рублей. В «Ленте» цена тоже превышает 500 рублей. В «Пятерочке» и «Перекрестке» набор из самых дешевых продуктов можно купить за 457,94 и 468,06 рубля соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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