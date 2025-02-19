Разведка раскрыла планы Киева по срыву мирных переговоров

СВР: Киев готовит теракты против российских дипломатов, чтобы сорвать переговоры
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина может организовать теракт против российских дипломатических представительств в Европе
Украина может организовать теракт против российских дипломатических представительств в Европе Фото:

Киев может провести серию терактов против российских дипломатических представительств в Европе. Цель данных действий — сорвать переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

«По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы», — заявили в пресс-службе СВР. По их данным, Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии, где уровень сотрудничества с Россией особенно низок. 

Существует вероятность, что украинцы могут отдать предпочтение Словакии и Венгрии, так как этот выбор обещает дополнительные преимущества. Прежде всего, это касается возможности дискредитации стран Европейского союза, которые занимают особую позицию в отношении конфликта на Украине, говорится на сайте СВР.

Уточняется, что ситуация остается напряженой, особенно учитывая, что взаимодействие между спецслужбами стран Евросоюза и России по антитеррористическому направлению практически свернуто. Европейские политики призывают к повышению бдительности для предотвращения подрыва процесса урегулирования украинского кризиса, однако жесткой критики в адрес Украины и заботы о безопасности российских дипломатов замечено не было.

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Киев может провести серию терактов против российских дипломатических представительств в Европе. Цель данных действий — сорвать переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. «По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы», — заявили в пресс-службе СВР. По их данным, Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии, где уровень сотрудничества с Россией особенно низок.  Существует вероятность, что украинцы могут отдать предпочтение Словакии и Венгрии, так как этот выбор обещает дополнительные преимущества. Прежде всего, это касается возможности дискредитации стран Европейского союза, которые занимают особую позицию в отношении конфликта на Украине, говорится на сайте СВР. Уточняется, что ситуация остается напряженой, особенно учитывая, что взаимодействие между спецслужбами стран Евросоюза и России по антитеррористическому направлению практически свернуто. Европейские политики призывают к повышению бдительности для предотвращения подрыва процесса урегулирования украинского кризиса, однако жесткой критики в адрес Украины и заботы о безопасности российских дипломатов замечено не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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