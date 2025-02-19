Киев может провести серию терактов против российских дипломатических представительств в Европе. Цель данных действий — сорвать переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
«По информации, которой располагают европейцы, один из рассматриваемых украинским режимом вариантов срыва переговоров предполагает проведение серии терактов против дипломатических представительств России в странах Европы», — заявили в пресс-службе СВР. По их данным, Украина попытается осуществить подобные атаки в Германии, странах Балтии и Скандинавии, где уровень сотрудничества с Россией особенно низок.
Существует вероятность, что украинцы могут отдать предпочтение Словакии и Венгрии, так как этот выбор обещает дополнительные преимущества. Прежде всего, это касается возможности дискредитации стран Европейского союза, которые занимают особую позицию в отношении конфликта на Украине, говорится на сайте СВР.
Уточняется, что ситуация остается напряженой, особенно учитывая, что взаимодействие между спецслужбами стран Евросоюза и России по антитеррористическому направлению практически свернуто. Европейские политики призывают к повышению бдительности для предотвращения подрыва процесса урегулирования украинского кризиса, однако жесткой критики в адрес Украины и заботы о безопасности российских дипломатов замечено не было.
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