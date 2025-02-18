В городе ХМАО продлят карантин школьникам

В Нягани (ХМАО) с 20 по 26 февраля продлят карантин для школьников, обучающихся с 1-го по 11-е классы. Дети будут учиться в дистанционном режиме. Об этом URA.RU сообщил глава города Иван Ямашев.
«Дистанционное обучение в школах Нягани продлится еще неделю. При этом образовательные программы в электронном формате с 20 по 26 февраля будут получать все обучающиеся с 1 по 11 классы», — сообщил Ямашев.
Несмотря на принятые ранее меры, эпидемиологическая обстановка в городе остается неблагоприятной, причем ситуация существенно ухудшилась во всех возрастных группах. На сегодняшний день установлено 33 случая гриппа, 28 из них — у детей.
Продление карантина поможет снизить распространение заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. «Также будут приостановлены тренировочные процессы, отменены соревнования, сборы, концерты, семинары, форумы и другие массовые мероприятия», — добавил мэр Нягани.
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