18 февраля 2025

В городе ХМАО продлят карантин школьникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин продлится до 26 февраля
Карантин продлится до 26 февраля Фото:

В Нягани (ХМАО) с 20 по 26 февраля продлят карантин для школьников, обучающихся с 1-го по 11-е классы. Дети будут учиться в дистанционном режиме. Об этом URA.RU сообщил глава города Иван Ямашев.

«Дистанционное обучение в школах Нягани продлится еще неделю. При этом образовательные программы в электронном формате с 20 по 26 февраля будут получать все обучающиеся с 1 по 11 классы», — сообщил Ямашев.

Несмотря на принятые ранее меры, эпидемиологическая обстановка в городе остается неблагоприятной, причем ситуация существенно ухудшилась во всех возрастных группах. На сегодняшний день установлено 33 случая гриппа, 28 из них — у детей.

Продление карантина поможет снизить распространение заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. «Также будут приостановлены тренировочные процессы, отменены соревнования, сборы, концерты, семинары, форумы и другие массовые мероприятия», — добавил мэр Нягани.

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В Нягани (ХМАО) с 20 по 26 февраля продлят карантин для школьников, обучающихся с 1-го по 11-е классы. Дети будут учиться в дистанционном режиме. Об этом URA.RU сообщил глава города Иван Ямашев. «Дистанционное обучение в школах Нягани продлится еще неделю. При этом образовательные программы в электронном формате с 20 по 26 февраля будут получать все обучающиеся с 1 по 11 классы», — сообщил Ямашев. Несмотря на принятые ранее меры, эпидемиологическая обстановка в городе остается неблагоприятной, причем ситуация существенно ухудшилась во всех возрастных группах. На сегодняшний день установлено 33 случая гриппа, 28 из них — у детей. Продление карантина поможет снизить распространение заболеваемости ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. «Также будут приостановлены тренировочные процессы, отменены соревнования, сборы, концерты, семинары, форумы и другие массовые мероприятия», — добавил мэр Нягани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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