Продюсер Рудченко призвал разобраться с Левой* из «Би-2»

Рокеру Леве* Би-2 (Егор Бортник, — настоящее имя музыканта, — прим. ред.) надо навсегда закрыть въезд в Россию и лишить всех возможных доходов после его антироссийских высказываний. Такое мнение в разговоре в URA.RU высказал продюсер Павел Рудченко.
«В данном случае должна действовать высшая степень наказания. Только такой должна быть мера за подобные высказывания», — уверен продюсер.
52-летний Лева оскандалился в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которым он признался, что помогает ВСУ финансово. По словам артиста, ежемесячно он пересылает на помощь врагам 5 тысяч евро, а если бы было больше денег, он бы купил Украине партию HIMARS. Всего с 2022 года исполнитель потратил на эти цели порядка 100 тысяч евро. А еще рокер гордится своим израильским паспортом и в ближайшие десять лет не собирается в Россию.
«И этот артист зарабатывает на русском народе, на наших гражданах... Своими высказываниями Лева расписывается в том, что он противник нашей страны. Подобные музыканты используются в качестве "мягкой силы" для разрушения страны изнутри», — резюмировал Рудченко.
Лева и его коллега Шура после начала СВО покинули Россию. У музыкантов есть паспорта Израиля, а у Шуры также есть австралийское гражданства. Группа сейчас зарабатывает на концертах в Европе.
*признан Минюстом РФ иноагентом
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