Китайский водитель получил штраф за ДТП на трассе в Курганской области

Гражданин Китая был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на трассе в Курганской области, в результате которого пострадал другой водитель. Инцидент произошел на 433 км автодороги Р-254 «Иртыш» недалеко от поворота на город Петухово в январе. Об этом сообщает Петуховский районный суд.
Иностранец, управляя грузовиком, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес». Водитель второго грузовика получил травмы средней тяжести. «Гражданин Китайской народной республики в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал, раскаялся», — сообщили в суде. Иностранный водитель получил штраф.
Нарушитель должен будет выплатить штраф в размере 15 000 рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
В Курганской области не первый случай серьезных нарушений со стороны иностранцев на дорогах. Ранее в Катайском округе суд вынес решение о высылке иностранца, который угнал автомобиль и вызвал ДТП. Такие меры показывают строгость региональных властей в отношении иностранных граждан, нарушающих закон.
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