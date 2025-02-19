Китайский водитель получил штраф за ДТП на трассе в Курганской области

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Курганский суд оштрафовал китайцца за ДТП на фуре
Курганский суд оштрафовал китайцца за ДТП на фуре Фото:
новость из сюжета
Резонансные ДТП в Курганской области

Гражданин Китая был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на трассе в Курганской области, в результате которого пострадал другой водитель. Инцидент произошел на 433 км автодороги Р-254 «Иртыш» недалеко от поворота на город Петухово в январе.  Об этом сообщает Петуховский районный суд.

Иностранец, управляя грузовиком, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес». Водитель второго грузовика получил травмы средней тяжести. «Гражданин Китайской народной республики в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал, раскаялся», — сообщили в суде.  Иностранный водитель получил штраф.

Нарушитель должен будет выплатить штраф в размере 15 000 рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

В Курганской области не первый случай серьезных нарушений со стороны иностранцев на дорогах. Ранее в Катайском округе суд вынес решение о высылке иностранца, который угнал автомобиль и вызвал ДТП. Такие меры показывают строгость региональных властей в отношении иностранных граждан, нарушающих закон.

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Гражданин Китая был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на трассе в Курганской области, в результате которого пострадал другой водитель. Инцидент произошел на 433 км автодороги Р-254 «Иртыш» недалеко от поворота на город Петухово в январе.  Об этом сообщает Петуховский районный суд. Иностранец, управляя грузовиком, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес». Водитель второго грузовика получил травмы средней тяжести. «Гражданин Китайской народной республики в судебном заседании вину в совершении административного правонарушения признал, раскаялся», — сообщили в суде.  Иностранный водитель получил штраф. Нарушитель должен будет выплатить штраф в размере 15 000 рублей. Постановление суда пока не вступило в законную силу. В Курганской области не первый случай серьезных нарушений со стороны иностранцев на дорогах. Ранее в Катайском округе суд вынес решение о высылке иностранца, который угнал автомобиль и вызвал ДТП. Такие меры показывают строгость региональных властей в отношении иностранных граждан, нарушающих закон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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