В крупнейших городах ХМАО к открытию готовятся несколько ресторанов и кафе. Вскоре югорские гурманы смогут отведать морские деликатесы, топовые блюда национальной кухни и авторские кофейные напитки. URA.RU подготовило обзор на новые гастроместа.
«Хинкал и чуду»
Вторая точка популярного кафе в Сургуте должна открыться уже в феврале. Заведение прославилось в городе блюдами дагестанской кухни: хинкал, чуду, курзе, шурпа. Однако расширить бизнес получилось не сразу. «В Сургуте трудно с поиском помещения. В течение трех лет мы искали, пробовали, подписывали договоры, а потом разрывали», — признались владельцы кафе в соцсети «ВКонтакте».
Пристанище для нового места нашлось в бизнес-центре около ИКЦ «Старый Сургут». Зал будет в разы больше первой точки: посадка рассчитана ориентировочно на 100 человек.
DUO
Первая в ХМАО кофейня известной екатеринбургской сети откроется в сургутском торговом центре. Точная дата пока что неизвестна, но попробовать необычные согревающие напитки югорчане смогут уже в текущем году. По словам основатели сети Константина Матвеева, в городе уже нашлись надежные партнеры.
Точка будет работать в формате «кофе с собой». В ассортименте — напитки на альтернативном молоке с разными вкусовыми добавками. Среди новинок, например, — латте «дубайский шоколад».
«Мидийное место»
После запуска в Сургуте ресторан готовится распахнуть двери и в Ханты-Мансийске. Баннер появился в одном из городских торговых центров. В заведении будут подавать устриц, морских ежей, мидии, пасты.
Первая точка сети «Мидийное место» открылась в Сочи еще в 2020 году. За четыре года по всей России появилось уже около полусотни ресторанов.
«34/66»
Гастробистро с VIP-комнатами появится в Нижневартовске. Дату открытия владелец пока держит в секрете, но обещает принять первых гостей в ближайшее время.
Фишка заведения заключается в особом формате работы: утром посетителям будут подавать кофе, а вечером — вино. А интерьер бистро выполнен в сочетании японского и скандинавского стилей — джапанди.
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