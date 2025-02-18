18 февраля 2025

Самые ожидаемые открытия ресторанов и кафе в ХМАО. Фото

В ХМАО откроются четыре новых заведения общепита
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО откроются четыре новых точки общепита
В ХМАО откроются четыре новых точки общепита Фото:

В крупнейших городах ХМАО к открытию готовятся несколько ресторанов и кафе. Вскоре югорские гурманы смогут отведать морские деликатесы, топовые блюда национальной кухни и авторские кофейные напитки. URA.RU подготовило обзор на новые гастроместа.

«Хинкал и чуду»

Вторая точка популярного кафе в Сургуте должна открыться уже в феврале. Заведение прославилось в городе блюдами дагестанской кухни: хинкал, чуду, курзе, шурпа. Однако расширить бизнес получилось не сразу. «В Сургуте трудно с поиском помещения. В течение трех лет мы искали, пробовали, подписывали договоры, а потом разрывали», — признались владельцы кафе в соцсети «ВКонтакте».

Пристанище для нового места нашлось в бизнес-центре около ИКЦ «Старый Сургут». Зал будет в разы больше первой точки: посадка рассчитана ориентировочно на 100 человек.

DUO

Первая в ХМАО кофейня известной екатеринбургской сети откроется в сургутском торговом центре. Точная дата пока что неизвестна, но попробовать необычные согревающие напитки югорчане смогут уже в текущем году. По словам основатели сети Константина Матвеева, в городе уже нашлись надежные партнеры.

Точка будет работать в формате «кофе с собой». В ассортименте — напитки на альтернативном молоке с разными вкусовыми добавками. Среди новинок, например, — латте «дубайский шоколад».

DUO будет работать в Сургуте в формате «кофе с собой»
DUO будет работать в Сургуте в формате «кофе с собой»
Фото:

«Мидийное место»

После запуска в Сургуте ресторан готовится распахнуть двери и в Ханты-Мансийске. Баннер появился в одном из городских торговых центров. В заведении будут подавать устриц, морских ежей, мидии, пасты.

Первая точка сети «Мидийное место» открылась в Сочи еще в 2020 году. За четыре года по всей России появилось уже около полусотни ресторанов.

«Мидийное место» в Сургуте
«Мидийное место» в Сургуте
Фото:

«34/66»

Гастробистро с VIP-комнатами появится в Нижневартовске. Дату открытия владелец пока держит в секрете, но обещает принять первых гостей в ближайшее время.

Фишка заведения заключается в особом формате работы: утром посетителям будут подавать кофе, а вечером — вино. А интерьер бистро выполнен в сочетании японского и скандинавского стилей — джапанди.

Бистро обещают открыть в ближайшее время
Бистро обещают открыть в ближайшее время
Фото:

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В крупнейших городах ХМАО к открытию готовятся несколько ресторанов и кафе. Вскоре югорские гурманы смогут отведать морские деликатесы, топовые блюда национальной кухни и авторские кофейные напитки. URA.RU подготовило обзор на новые гастроместа. «Хинкал и чуду» Вторая точка популярного кафе в Сургуте должна открыться уже в феврале. Заведение прославилось в городе блюдами дагестанской кухни: хинкал, чуду, курзе, шурпа. Однако расширить бизнес получилось не сразу. «В Сургуте трудно с поиском помещения. В течение трех лет мы искали, пробовали, подписывали договоры, а потом разрывали», — признались владельцы кафе в соцсети «ВКонтакте». Пристанище для нового места нашлось в бизнес-центре около ИКЦ «Старый Сургут». Зал будет в разы больше первой точки: посадка рассчитана ориентировочно на 100 человек. DUO Первая в ХМАО кофейня известной екатеринбургской сети откроется в сургутском торговом центре. Точная дата пока что неизвестна, но попробовать необычные согревающие напитки югорчане смогут уже в текущем году. По словам основатели сети Константина Матвеева, в городе уже нашлись надежные партнеры. Точка будет работать в формате «кофе с собой». В ассортименте — напитки на альтернативном молоке с разными вкусовыми добавками. Среди новинок, например, — латте «дубайский шоколад». «Мидийное место» После запуска в Сургуте ресторан готовится распахнуть двери и в Ханты-Мансийске. Баннер появился в одном из городских торговых центров. В заведении будут подавать устриц, морских ежей, мидии, пасты. Первая точка сети «Мидийное место» открылась в Сочи еще в 2020 году. За четыре года по всей России появилось уже около полусотни ресторанов. «34/66» Гастробистро с VIP-комнатами появится в Нижневартовске. Дату открытия владелец пока держит в секрете, но обещает принять первых гостей в ближайшее время. Фишка заведения заключается в особом формате работы: утром посетителям будут подавать кофе, а вечером — вино. А интерьер бистро выполнен в сочетании японского и скандинавского стилей — джапанди.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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