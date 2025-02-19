Mash: Volkswagen, Volvo и Mitsubishi не вернутся в Россию на прежних условиях

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Российские заводы Volkswagen не могут быть выкуплены компанией
Российские заводы Volkswagen не могут быть выкуплены компанией Фото:

Автомобильные производители Mitsubishi, Volkswagen, Volvo не смогут вернуться на российский рынок на прежних условиях, поскольку их производства в РФ получили новых собственников. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на источники. 

«Volkswagen, Samsung, Volvo, покинувшие РФ, не смогут вернуться на прежних условиях. Все их производства обзавелись российскими собственниками», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на источники в правительствах нескольких российских регионов, где находились крупнейшие заводы перечисленных компаний. Отмечается, что компании не смогут выкупить производства обратно в свою собственность. Единственным вариантом для автопроизводителей остается организация новых заводов с нуля и без льгот, заключили в канале. 

Все перечисленные компании ушли из России после начала СВО на Украине в 2022 году. В настоящее время российские производства Volkswagen и Mitsubishi выпускают китайские автомобили Haval, а Volvo выпускает грузовые авто.

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Автомобильные производители Mitsubishi, Volkswagen, Volvo не смогут вернуться на российский рынок на прежних условиях, поскольку их производства в РФ получили новых собственников. Об этом сообщили в telegram-каналах со ссылкой на источники.  «Volkswagen, Samsung, Volvo, покинувшие РФ, не смогут вернуться на прежних условиях. Все их производства обзавелись российскими собственниками», — пишет telegram-канал Mash со ссылкой на источники в правительствах нескольких российских регионов, где находились крупнейшие заводы перечисленных компаний. Отмечается, что компании не смогут выкупить производства обратно в свою собственность. Единственным вариантом для автопроизводителей остается организация новых заводов с нуля и без льгот, заключили в канале.  Все перечисленные компании ушли из России после начала СВО на Украине в 2022 году. В настоящее время российские производства Volkswagen и Mitsubishi выпускают китайские автомобили Haval, а Volvo выпускает грузовые авто.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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