Президент России Владимир Путин выразил удивление сдержанностью главы США Дональда Трампа в отношении хамского поведения европейских союзников. По словам Путина, европейские лидеры активно вмешивались в предвыборную кампанию в Штатах, что порой достигало уровня оскорблений.
«Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в США, доходило даже до оскорблений», — отметил президент России. Это заявление прозвучало во время визита научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.
Путин подчеркнул, что Европа сама виновата в нынешних осложнениях в отношениях со Штатами. Также российский лидер заявил, что Россия не вмешивается в отношения между Европой и США и не спекулирует на этой теме.
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