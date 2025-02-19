Путин удивился сдержанности Трампа по отношению к «хамской» Европе

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Путин заявил о сдержанности Трампа в отношении хамского поведения Европы
Путин заявил о сдержанности Трампа в отношении хамского поведения Европы Фото:

Президент России Владимир Путин выразил удивление сдержанностью главы США Дональда Трампа в отношении хамского поведения европейских союзников. По словам Путина, европейские лидеры активно вмешивались в предвыборную кампанию в Штатах, что порой достигало уровня оскорблений.

«Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в США, доходило даже до оскорблений», — отметил президент России. Это заявление прозвучало во время визита научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге.

Путин подчеркнул, что Европа сама виновата в нынешних осложнениях в отношениях со Штатами. Также российский лидер заявил, что Россия не вмешивается в отношения между Европой и США и не спекулирует на этой теме.

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Президент России Владимир Путин выразил удивление сдержанностью главы США Дональда Трампа в отношении хамского поведения европейских союзников. По словам Путина, европейские лидеры активно вмешивались в предвыборную кампанию в Штатах, что порой достигало уровня оскорблений. «Все европейские лидеры напрямую вмешивались в предвыборную кампанию в США, доходило даже до оскорблений», — отметил президент России. Это заявление прозвучало во время визита научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. Путин подчеркнул, что Европа сама виновата в нынешних осложнениях в отношениях со Штатами. Также российский лидер заявил, что Россия не вмешивается в отношения между Европой и США и не спекулирует на этой теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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