Путин: бойцы ВС РФ пересекли границу Украины и Курской области

Бойцы 710-й бригады Вооруженных Сил России пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Бойцы 710-й бригады пересекли границу РФ и вышли на территорию противника, так происходит на всей линии фронта», — заявил Путин во время визита научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». По словам президента, о пересечении границ ему сообщили час назад.
Ранее сообщалось, что группировка «Север» успешно отразила атаки украинских вооруженных формирований в Курской области, а также смогла предотвратить две контратаки. В докладе МО РФ подчеркивается, что российские военные продолжают наносить поражение подразделениям ВСУ на территории Курской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.