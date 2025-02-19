Путин: бойцы ВС РФ пересекли границу Украины и Курской области

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ВС РФ пересекли границу Курской области с Украиной, заявил Путин
ВС РФ пересекли границу Курской области с Украиной, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Бойцы 710-й бригады Вооруженных Сил России пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Бойцы 710-й бригады пересекли границу РФ и вышли на территорию противника, так происходит на всей линии фронта», — заявил Путин во время визита научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». По словам президента, о пересечении границ ему сообщили час назад. 

Ранее сообщалось, что группировка «Север» успешно отразила атаки украинских вооруженных формирований в Курской области, а также смогла предотвратить две контратаки. В докладе МО РФ подчеркивается, что российские военные продолжают наносить поражение подразделениям ВСУ на территории Курской области.

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Бойцы 710-й бригады Вооруженных Сил России пересекли границу с Украиной в Курской области. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. «Бойцы 710-й бригады пересекли границу РФ и вышли на территорию противника, так происходит на всей линии фронта», — заявил Путин во время визита научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». По словам президента, о пересечении границ ему сообщили час назад.  Ранее сообщалось, что группировка «Север» успешно отразила атаки украинских вооруженных формирований в Курской области, а также смогла предотвратить две контратаки. В докладе МО РФ подчеркивается, что российские военные продолжают наносить поражение подразделениям ВСУ на территории Курской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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