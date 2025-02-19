Путин: ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения

Российские войска ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«По всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают», — заявил Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге. Трансляция визита проходит на телеканале «Россия 24».
Ранее Генеральный штаб Российской Федерации объявил о проведении наступательных действий почти на всех направлениях специальной военной операцией на территории Украины. В результате внесения изменений в тактику проведения операций, российские войска добились прогресса на многих направлениях.
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