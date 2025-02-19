Путин: ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения

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Путин заявил, что ВС РФ достигли успехов по всей линии фронта
Путин заявил, что ВС РФ достигли успехов по всей линии фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. 

«По всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают», — заявил Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге. Трансляция визита проходит на телеканале «Россия 24». 

Ранее Генеральный штаб Российской Федерации объявил о проведении наступательных действий почти на всех направлениях специальной военной операцией на территории Украины. В результате внесения изменений в тактику проведения операций, российские войска добились прогресса на многих направлениях.

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Российские войска ведут наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.  «По всей линии боевого соприкосновения наши войска наступают», — заявил Путин во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге. Трансляция визита проходит на телеканале «Россия 24».  Ранее Генеральный штаб Российской Федерации объявил о проведении наступательных действий почти на всех направлениях специальной военной операцией на территории Украины. В результате внесения изменений в тактику проведения операций, российские войска добились прогресса на многих направлениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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