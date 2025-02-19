Адвокат бомонда: чем известен защитник бывшего первого замгубернатора ХМАО

Бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова, подозреваемого в коррупции, взялся защищать адвокат из Омска Михаил Грабовский. URA.RU рассказывает, чем он известен.
Биография и образование
«Адвокат, выпускник Омской высшей школы милиции МВД России. Более 20 лет работал в органах предварительного следствия Омска и Югры (в том числе на руководящих должностях в аппаратах Следственных управлений УМВД России по Омской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры). За период юридической деятельности наработана большая практика в части оказания услуг в области гражданского, уголовного, административного права», — пишет о себе Грабовский на своем сайте.
С 2020 по 2021 год прошел дополнительное обучение и получил образование юриста по европейским стандартам. Ему были выданы соответственные удостоверения, дипломы и сертификаты.
Защищал танцующую у Вечного огня африканку и жену вице-мэра
В 2017 году Грабовский защищал бывшего финансового директора ООО «ЮНИТЭК» и жену экс-вице мэра Омска Александра Поповского. Она обвинялась в присвоении и растрате в крупном размере средств компании. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно.
Известен адвокат и в Югре. Он числится в списках адвокатов, защищающих экс-главу УМВД Нефтеюганска Плаксина и его патрона из полиции ХМАО Недыбу, проходящих по уголовному делу о крышевании бутлегеров, разливавших паленый алкоголь. Дело 2017 года вернулось на рассмотрение в Нефтеюганский районный суд, и оба силовика пока на свободе. Условным сроком и запретом на пользование интернетом кончилось дело африканской студентки Тионге Зибы, танцевавшей тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийске.
Адвокат для бомонда
В своих рекомендациях Грабовский указывает ряд артистов, с которыми ему довелось работать. Он является адвокатом актрисы Юлии Юрченко, певицы и композитора Никиты Дурбовиной, режиссера Московского современного художественного театра Алексея Жуковского и телеведущей Лии Волянской. Грабовский юридический консультант бизнес-проектов и адвокат актрис Янины Мелеховой и Кристины Борейко и консультирует по юридическим вопросам Московский современный художественный театр.
Согласно данным с сайта адвоката, Грабовский является ветераном труда РФ. Помимо юридического, имеет образование психологам по двум дисциплинам — психолог-консультант и клиническая психология. Он окончил Башкирский государственный университет. Занимает третье место в рейтинге на портале «Лучшие адвокаты» в Омске.
URA.RU попыталось взять комментарий у Грабовского. Он отказался разговаривать с журналистом агентства.
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