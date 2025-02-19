Глава Сургута Максим Слепов символично обновил интерьер своего рабочего кабинета в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. На смену раритетной статуэтке Феликса Дзержинского, которая ранее украшала его стол, пришел бюст маршала Георгия Жукова — легендарного полководца.
«Слепов периодически меняет декор своего рабочего пространства, подчеркивая таким образом важность тех или иных событий. На этот раз выбор бюста Жукова», — рассказал источник, близкий к администрации города.
В администрацию города был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Слепов также хранит в своей приемной лопату для сбивания короны на голове, а на столе ранее находился бюст Феликса Дзержинского, сделанный в 1947 году. Его глава города привез из Белоруссии, где подписывал договор о побратимстве и использовал не только как украшение, но и как пресс-папье.
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