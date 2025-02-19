Сотрудница МЧС сделала расклад на картах Таро для жителей ХМАО. Видео

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Сотрудница МЧС погадала югорчанам
Сотрудница МЧС погадала югорчанам Фото:

Сотрудница МЧС ХМАО призвала югорчан устанавливать в домах пожарные извещатели, снявшись в ролике с картами Таро. Видео с гаданием появилось в официальном telegram-канале «МЧС ХМАО-Югры».

«Карты говорят, что вам необходимо приобрести дымовой пожарный извещатель», — говорит девушка на видео. Под гаданием сотрудники сообщили, как обезопасить свой дом.

В пресс-службе МЧС Югры журналисту рассказали, что сотрудники стараются подавать информацию интересно, поэтому используют креативный подход для социальных сетей. «Хочется подавать профилактическую информацию позитивно, мы стараемся действовать современно», — сообщили в министерстве.

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Сотрудница МЧС ХМАО призвала югорчан устанавливать в домах пожарные извещатели, снявшись в ролике с картами Таро. Видео с гаданием появилось в официальном telegram-канале «МЧС ХМАО-Югры». «Карты говорят, что вам необходимо приобрести дымовой пожарный извещатель», — говорит девушка на видео. Под гаданием сотрудники сообщили, как обезопасить свой дом. В пресс-службе МЧС Югры журналисту рассказали, что сотрудники стараются подавать информацию интересно, поэтому используют креативный подход для социальных сетей. «Хочется подавать профилактическую информацию позитивно, мы стараемся действовать современно», — сообщили в министерстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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