Сотрудница МЧС ХМАО призвала югорчан устанавливать в домах пожарные извещатели, снявшись в ролике с картами Таро. Видео с гаданием появилось в официальном telegram-канале «МЧС ХМАО-Югры».
«Карты говорят, что вам необходимо приобрести дымовой пожарный извещатель», — говорит девушка на видео. Под гаданием сотрудники сообщили, как обезопасить свой дом.
В пресс-службе МЧС Югры журналисту рассказали, что сотрудники стараются подавать информацию интересно, поэтому используют креативный подход для социальных сетей. «Хочется подавать профилактическую информацию позитивно, мы стараемся действовать современно», — сообщили в министерстве.
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