Депутата Госдумы Напсо хотят уволить за 200 дней прогулов

Депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаила Напсо хотят лишить мандата из-за того, что он пропустил более 200 заседаний. Члены комиссии по регламенту приняли единогласное решение после того, как ознакомились с фактами и обстоятельствами, почему депутат пропускал заседания Государственной Думы и соответствующего комитета, в состав которого он входит.
«Комиссия выяснила, что начиная с апреля 2023 года парламентарий периодически находился на больничных, а в дни между ними — отсутствовал на работе. В общей сложности Юрий Напсо не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины», — говорится на сайте ГД. По мнению председателя комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы Виктора Пинского, такое количество прогулов является основанием для рассмотрения вопроса об исключении Напсо из партии и лишении депутатского мандата.
Он акцентировал внимание на том, что превышение срока неисполнения депутатских обязанностей более чем на 30 календарных дней влечет юридические последствия. Согласно части 3.1 статьи 4 Федерального закона «О статусе сенатора, депутата», это может привести к досрочному прекращению полномочий депутата.
По мнению членов комиссии, данный факт указывает на недобросовестность поведения депутата. Руководство партии в настоящее время подготавливает необходимые документы для подачи их в Государственную Думу.
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