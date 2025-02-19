«Не манипуляции»: психолог объяснила страдания Natan, который изменил жене

Певец Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов) не манипулирует чувствами жены, когда говорит, что впал в депрессию после своей измены. Его гложет чувство вины. Об этом в разговоре с URA.RU заявила психолог Елена Масолова.
«Когда человек говорит о своей вине и страданиях после измены, хочет вернуться в отношения, здесь вряд ли идет речь о манипуляциях. Потому, что, как правило, человек с нормальной психикой после того, как совершил предательство, испытывает чувство вины и признает свою ошибку. И он точно так же страдает, как и та сторона, которой он изменил. Я его не оправдываю, это факты», — пояснила эксперт.
38-летний Natan в разговоре с Кареном Адамяном признался, что тяжело переживает сложившуюся ситуацию. По его словам, он впал в депрессию, у него начались проблемы с психикой, а также подсел на антидепрессанты и искал успокоения в алкоголе. Артист пытается вернуть супругу Анастасию Шевцову, но она пока не дала ему «зеленый свет».
Елена Масолова отмечает, что в такой ситуации мужчина, изменивший супруге, пытается найти у нее понимания, которое она ему не может дать в силу понятных причин. В итоге в данной ситуации страдают оба партнера.
Вопрос в том, как дальше будут складываться отношения в этой семье. Первопричиной измены становятся некие недомолвки, недовольства или нерешенные проблемы между супругами.
Для многих людей самый простой способ разрешить ситуацию — изменить. При этом речь идет не всегда об интимных отношениях, часто ищут на стороне элементарное понимание.
Но все не так плохо. Психолог уверяет: иногда адюльтер может даже спасти брак, как бы парадоксально это ни звучало. Если же после измены супруги решили дать шанс своим отношениям, они могут быть еще крепче.
«В случае мужской измены женщина должна решить для себя, насколько ценны и важны ей эти отношения. Здесь важно прислушаться к себе и понять, хотите ли вы остаться в этом союзе. Конечно, это будет долгая работа по возвращению доверия, которое всегда исчезает при измене. Но если же пара решает сохранить отношения, этот кризис поможет увидеть скрытые проблемы, о которых супруги не хотели смотреть до измены. Если получится с этим справиться, отношения будут более крепкими и счастливыми», — заключила Масолова.
Певец Natan оскандалился на реалити-шоу «Звезды в джунглях», где он целовался с блогершей Лерчек и певицей Бьянкой. После этого исполнитель уверял, что они с женой на тот момент были не вместе. Пара поженилась в 2012 году, у супругов растут два сына.
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