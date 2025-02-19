19 февраля 2025

Аналитики Сбера раскрыли, столько будет стоить доллар к концу года

Аналитики SberCIB: курс доллара к концу года будет на уровне 105 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Доллар будет укрепляться по отношению к рублю
Доллар будет укрепляться по отношению к рублю Фото:

Курс доллара к концу 2025 года составит 105 рублей. Такой прогноз дали аналитики SberCIB Investment Research.

«При текущем уровне поставок справедливый курс рубля — 105 за доллар. Если объем экспорта не восстановится, то нацвалюта постепенно вернется к этому уровню до конца года», — цитирует компанию ТАСС. 

По данным аналитиков, в первом квартале курс доллара составит 90 рублей, во втором квартале — 95. А в третьем достигнет 100 рублей, а в конце года увеличится до 105. 

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Курс доллара к концу 2025 года составит 105 рублей. Такой прогноз дали аналитики SberCIB Investment Research. «При текущем уровне поставок справедливый курс рубля — 105 за доллар. Если объем экспорта не восстановится, то нацвалюта постепенно вернется к этому уровню до конца года», — цитирует компанию ТАСС.  По данным аналитиков, в первом квартале курс доллара составит 90 рублей, во втором квартале — 95. А в третьем достигнет 100 рублей, а в конце года увеличится до 105. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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