Аналитики Сбера раскрыли, столько будет стоить доллар к концу года

Доллар будет укрепляться по отношению к рублю
Курс доллара к концу 2025 года составит 105 рублей. Такой прогноз дали аналитики SberCIB Investment Research.
«При текущем уровне поставок справедливый курс рубля — 105 за доллар. Если объем экспорта не восстановится, то нацвалюта постепенно вернется к этому уровню до конца года», — цитирует компанию ТАСС.
По данным аналитиков, в первом квартале курс доллара составит 90 рублей, во втором квартале — 95. А в третьем достигнет 100 рублей, а в конце года увеличится до 105.
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