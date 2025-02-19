19 февраля 2025

Популярные вакансии в Кургане: какую зарплату обещают самым востребованным специалистам

В Кургане зарплату 100 тысяч рублей готовы платить медикам и заводчанам
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего в Кургане платят заводчанам
Больше всего в Кургане платят заводчанам Фото:

Жители Кургана активно интересуются работой на заводах и предприятиях города. Какие вакансии сейчас популярны и сколько готовы платить соискателям — выяснял корреспондент URA.RU.

Особой популярностью у курганцев пользуются вакансии на заводах. Зарплаты рабочих специальностей колеблются от 60 до 180 тысяч рублей. К примеру, на Курганстальмосте электромеханику готовы платить от 80 тысяч, слесарю по сборке металлоконструкций — от 130 до 160 тысяч, а электросварщику — от 150 до 180 тысяч рублей, указано на сайте по поиску работы hh.ru.

Очень нужны в Кургане медики. Сразу несколько медорганизаций разметили вакансии на hh.ru. Зарплаты высокие, но необходимо иметь специализацию, соответствующий уровень образования и опыт. Врачу-урологу в Курганской областной больнице №2 готовы платить от 80 до 120 тысяч рублей. В инфекционную больницу нужен врач-инфекционист на зарплату от 75 тысяч. При этом в медучреждения требуются не только медики, но и подсобные рабочие, дворники, бухгалтеры, но зарплаты у них значительно меньше — от 25 до 31 тысячи рублей.

От 30 до 100 тысяч готовы платить менеджеру по продажам памятников. Вакансия открыта в гранитной мастерской «Мемориал». Ее описание размещено на сайте hh.ru.

«Зарплата от 30 до 100 тысяч рублей за месяц на руки. Опыт работы от года, полная занятость. График: 3/3», — указано в объявлении.

Продавцам без опыта в сети «Красное/Белое» готовы платить 53 тысячи, от 35 до 47 тысяч — продавцам в «Пятерочке». Объявления размещены на сайте «Авито».

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Жители Кургана активно интересуются работой на заводах и предприятиях города. Какие вакансии сейчас популярны и сколько готовы платить соискателям — выяснял корреспондент URA.RU. Особой популярностью у курганцев пользуются вакансии на заводах. Зарплаты рабочих специальностей колеблются от 60 до 180 тысяч рублей. К примеру, на Курганстальмосте электромеханику готовы платить от 80 тысяч, слесарю по сборке металлоконструкций — от 130 до 160 тысяч, а электросварщику — от 150 до 180 тысяч рублей, указано на сайте по поиску работы hh.ru. Очень нужны в Кургане медики. Сразу несколько медорганизаций разметили вакансии на hh.ru. Зарплаты высокие, но необходимо иметь специализацию, соответствующий уровень образования и опыт. Врачу-урологу в Курганской областной больнице №2 готовы платить от 80 до 120 тысяч рублей. В инфекционную больницу нужен врач-инфекционист на зарплату от 75 тысяч. При этом в медучреждения требуются не только медики, но и подсобные рабочие, дворники, бухгалтеры, но зарплаты у них значительно меньше — от 25 до 31 тысячи рублей. От 30 до 100 тысяч готовы платить менеджеру по продажам памятников. Вакансия открыта в гранитной мастерской «Мемориал». Ее описание размещено на сайте hh.ru. «Зарплата от 30 до 100 тысяч рублей за месяц на руки. Опыт работы от года, полная занятость. График: 3/3», — указано в объявлении. Продавцам без опыта в сети «Красное/Белое» готовы платить 53 тысячи, от 35 до 47 тысяч — продавцам в «Пятерочке». Объявления размещены на сайте «Авито».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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