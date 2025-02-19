19 февраля 2025

Соседи Пугачевой призвали взорвать замок Галкина*

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Дом, где жила Алла Пугачева с мужем, предлагают демонтировать
Дом, где жила Алла Пугачева с мужем, предлагают демонтировать Фото:

Частный дом Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь надо взорвать. Об этом заявил местный житель. 

«Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают», — цитирует грязевца NEWS.ru

Сосед Пугачевой добавил, что его совсем не волнует ни состояние замка, ни сами уехавшие артисты. Его поддержали другие жители деревни. 

*- Максим Галкин внесен Министерством юстиции в реестр иноагентов

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Частный дом Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь надо взорвать. Об этом заявил местный житель.  «Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают», — цитирует грязевца NEWS.ru.  Сосед Пугачевой добавил, что его совсем не волнует ни состояние замка, ни сами уехавшие артисты. Его поддержали другие жители деревни.  *- Максим Галкин внесен Министерством юстиции в реестр иноагентов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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