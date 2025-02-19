Соседи Пугачевой призвали взорвать замок Галкина*

Дом, где жила Алла Пугачева с мужем, предлагают демонтировать
Частный дом Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в подмосковной деревне Грязь надо взорвать. Об этом заявил местный житель.
«Взорвать! Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают», — цитирует грязевца NEWS.ru.
Сосед Пугачевой добавил, что его совсем не волнует ни состояние замка, ни сами уехавшие артисты. Его поддержали другие жители деревни.
*- Максим Галкин внесен Министерством юстиции в реестр иноагентов
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