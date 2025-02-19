19 февраля 2025

Мигранта посадили на три года за оправдание теракта в «Крокусе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Киргизии поддержал теракт в «Крокусе»
Житель Киргизии поддержал теракт в «Крокусе» Фото:

Второй Западный окружной военный суд признал гражданина Киргизии виновным в оправдании террористов в концертном зале «Крокус сити холл». Ему назначено три года лишения свободы, сообщают СМИ. 

«Абдинасир уулу Бекзат (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет). Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима», — цитирует приговор ТАСС.

Ранее он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, что было засчитано ему в качестве смягчающего обстоятельства. Приговор не вступил в законную силу.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо исполнителей ворвались в помещение концертного зала и начали массово расстреливать людей. Затем они подожгли здание. В результате трагедии погибли 145 человек. Глава ФСБ Александр Бортников в начале октября сообщил, что организаторами теракта были участники террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена на территории РФ). За полгода с совершения теракта были арестованы 12 человек. Расследование продолжается, передает 360.Ru. Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают показания друг на друга, сообщают VSE42.Ru.

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Второй Западный окружной военный суд признал гражданина Киргизии виновным в оправдании террористов в концертном зале «Крокус сити холл». Ему назначено три года лишения свободы, сообщают СМИ.  «Абдинасир уулу Бекзат (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет). Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года в исправительной колонии общего режима», — цитирует приговор ТАСС. Ранее он полностью признал вину и раскаялся в содеянном, что было засчитано ему в качестве смягчающего обстоятельства. Приговор не вступил в законную силу. Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Четверо исполнителей ворвались в помещение концертного зала и начали массово расстреливать людей. Затем они подожгли здание. В результате трагедии погибли 145 человек. Глава ФСБ Александр Бортников в начале октября сообщил, что организаторами теракта были участники террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена на территории РФ). За полгода с совершения теракта были арестованы 12 человек. Расследование продолжается, передает 360.Ru. Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» дают показания друг на друга, сообщают VSE42.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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