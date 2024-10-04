ФСБ назвала организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

ФСБ: организаторами теракта в «Крокус Сити Холле» была «Вилаят Хорасан*»
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Крокус сити холл днем после террористического акта. Мемориал по погибшим в Крокус сити холле. Москва, крокус сити холл
В организации теракта участвовали украинские спецслужбы Фото:

Организаторами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» были участники террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена на территории РФ). Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.

«Исполнителей теракта в „Крокусе“ прицельно вербовали в таджикской диаспоре в России», — заявил Бортников. Он добавил, что в организации теракта участвовали и украинские спецслужбы, находящиеся под контролем Запада.

Ранее из материалов дела стало известно, что троих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обвиняют в подготовке еще одного нападения. Для этого они незаконном изготовили взрывное устройство.

*«Вилаят Хорасан» — запрещенная в России террористическая организация

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Организаторами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» были участники террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена на территории РФ). Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. «Исполнителей теракта в „Крокусе“ прицельно вербовали в таджикской диаспоре в России», — заявил Бортников. Он добавил, что в организации теракта участвовали и украинские спецслужбы, находящиеся под контролем Запада. Ранее из материалов дела стало известно, что троих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обвиняют в подготовке еще одного нападения. Для этого они незаконном изготовили взрывное устройство. *«Вилаят Хорасан» — запрещенная в России террористическая организация
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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