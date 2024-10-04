ФСБ назвала организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

Организаторами теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» были участники террористической организации «Вилаят Хорасан» (запрещена на территории РФ). Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников.
«Исполнителей теракта в „Крокусе“ прицельно вербовали в таджикской диаспоре в России», — заявил Бортников. Он добавил, что в организации теракта участвовали и украинские спецслужбы, находящиеся под контролем Запада.
Ранее из материалов дела стало известно, что троих фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обвиняют в подготовке еще одного нападения. Для этого они незаконном изготовили взрывное устройство.
*«Вилаят Хорасан» — запрещенная в России террористическая организация
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