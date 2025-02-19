19 февраля 2025

Генерал Генштаба рассказал, сколько территории освободили ВС РФ от ВСУ

В Курской области освобождено около 64% занятой ВСУ территории
© Служба новостей «URA.RU»
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Российские войска продолжают освобождать захваченные территории
Российские войска продолжают освобождать захваченные территории Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области освобождено около 64% занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории. Об этом сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«На Курском направлении освобождено около 64% занятой ВСУ территории. Всего российские войска за 2024 год освободили от противника почти 4,5 тысячи квадратных километров, а за два месяца этого года — еще более 600 квадратных километров», — заявил Рудской.

По его словам, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях от украинских националистов очищено около 75% территорий этих регионов. А в ЛНР осталось освободить менее одного процента. 

Ранее бойцы РФ уничтожили под Курском батальон ВСУ «Шквал», который отличался особым составом — в него входили только заключенные, которым пообещали амнистию. Киев планирует заменить редеющих украинских осужденных на добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, пишет телеканал 360

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В Курской области освобождено около 64% занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории. Об этом сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. «На Курском направлении освобождено около 64% занятой ВСУ территории. Всего российские войска за 2024 год освободили от противника почти 4,5 тысячи квадратных километров, а за два месяца этого года — еще более 600 квадратных километров», — заявил Рудской. По его словам, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях от украинских националистов очищено около 75% территорий этих регионов. А в ЛНР осталось освободить менее одного процента.  Ранее бойцы РФ уничтожили под Курском батальон ВСУ «Шквал», который отличался особым составом — в него входили только заключенные, которым пообещали амнистию. Киев планирует заменить редеющих украинских осужденных на добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, пишет телеканал 360. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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