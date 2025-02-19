В Курской области освобождено около 64% занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) территории. Об этом сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
«На Курском направлении освобождено около 64% занятой ВСУ территории. Всего российские войска за 2024 год освободили от противника почти 4,5 тысячи квадратных километров, а за два месяца этого года — еще более 600 квадратных километров», — заявил Рудской.
По его словам, в ДНР, Запорожской и Херсонской областях от украинских националистов очищено около 75% территорий этих регионов. А в ЛНР осталось освободить менее одного процента.
Ранее бойцы РФ уничтожили под Курском батальон ВСУ «Шквал», который отличался особым составом — в него входили только заключенные, которым пообещали амнистию. Киев планирует заменить редеющих украинских осужденных на добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет, пишет телеканал 360.
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