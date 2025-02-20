Трамп-младший сделал предложение Зеленскому

Сын Трампа предложил Зеленскому победить без денег США
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Зеленскому предложили победить без денег США
Зеленскому предложили победить без денег США Фото:

Дональд Трамп-младший, сын президента США, предложил Владимиру Зеленскому «просто пойти и победить» в украинском конфликте без финансовой поддержки Соединенных Штатов. Это заявление было сделано в соцсети Х в контексте обсуждения видео, где человек, похожий на Зеленского, танцует под песню «Новогодняя» российской группы «Авария».

«Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет», — написал Дональд Трамп-младший.

В контексте ухудшающихся отношений между Украиной и США из-за неоднозначной внешней поддержки, заявление Дональда Трампа-младшего звучит особенно провокационно. Ранее Владимир Зеленский выразил разочарование переговорами между президентами США и РФ и указал на необходимость участия в них европейских стран.

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Дональд Трамп-младший, сын президента США, предложил Владимиру Зеленскому «просто пойти и победить» в украинском конфликте без финансовой поддержки Соединенных Штатов. Это заявление было сделано в соцсети Х в контексте обсуждения видео, где человек, похожий на Зеленского, танцует под песню «Новогодняя» российской группы «Авария». «Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет», — написал Дональд Трамп-младший. В контексте ухудшающихся отношений между Украиной и США из-за неоднозначной внешней поддержки, заявление Дональда Трампа-младшего звучит особенно провокационно. Ранее Владимир Зеленский выразил разочарование переговорами между президентами США и РФ и указал на необходимость участия в них европейских стран.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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