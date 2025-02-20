Трамп-младший сделал предложение Зеленскому

Дональд Трамп-младший, сын президента США, предложил Владимиру Зеленскому «просто пойти и победить» в украинском конфликте без финансовой поддержки Соединенных Штатов. Это заявление было сделано в соцсети Х в контексте обсуждения видео, где человек, похожий на Зеленского, танцует под песню «Новогодняя» российской группы «Авария».
«Зеленскому правда стоит просто пойти и выиграть без наших бесконечных долларов. Посмотрим, что из этого выйдет», — написал Дональд Трамп-младший.
В контексте ухудшающихся отношений между Украиной и США из-за неоднозначной внешней поддержки, заявление Дональда Трампа-младшего звучит особенно провокационно. Ранее Владимир Зеленский выразил разочарование переговорами между президентами США и РФ и указал на необходимость участия в них европейских стран.
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