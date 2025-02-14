В США заявили, что Путин и Трамп погрузили Зеленского в депрессию

NBC News: у Зеленского очень плохая неделя из-за Трампа и Путина
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Надежды Зеленского полностью угасли
Надежды Зеленского полностью угасли Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На фоне продолжающихся контактов США и России президент Украины Владимир Зеленский утратил веру в победу Киева в спецоперации. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Надежды на победу угасли, поскольку Зеленский балансирует между благодарностью за военную поддержку и частыми заявлениями, что ее было слишком мало», — передает NBC News. Отмечается, что у лидера Украины теперь нет иного выбора, кроме как «сохранять храбрость». 

Ранее Зеленский отказался признавать итоги переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По его словам, в переговорах должны участвовать и страны Европы. Об этом писал MK.RU.

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На фоне продолжающихся контактов США и России президент Украины Владимир Зеленский утратил веру в победу Киева в спецоперации. Об этом сообщают зарубежные СМИ. «Надежды на победу угасли, поскольку Зеленский балансирует между благодарностью за военную поддержку и частыми заявлениями, что ее было слишком мало», — передает NBC News. Отмечается, что у лидера Украины теперь нет иного выбора, кроме как «сохранять храбрость».  Ранее Зеленский отказался признавать итоги переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По его словам, в переговорах должны участвовать и страны Европы. Об этом писал MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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