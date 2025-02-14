В США заявили, что Путин и Трамп погрузили Зеленского в депрессию

На фоне продолжающихся контактов США и России президент Украины Владимир Зеленский утратил веру в победу Киева в спецоперации. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Надежды на победу угасли, поскольку Зеленский балансирует между благодарностью за военную поддержку и частыми заявлениями, что ее было слишком мало», — передает NBC News. Отмечается, что у лидера Украины теперь нет иного выбора, кроме как «сохранять храбрость».
Ранее Зеленский отказался признавать итоги переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом. По его словам, в переговорах должны участвовать и страны Европы. Об этом писал MK.RU.
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