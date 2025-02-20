Трамп рассказал о самых абсурдных тратах правительства Байдена

Администрация экс-президента США Джо Байдена потратила миллионы долларов на «непонятную чушь». Речь идет, в частности о съемках «Улицы Сезам» для Ирака и операции по смене пола в Гватемале, заявил нынешний президент США Дональд Трамп.
«25 миллионов для „продвижения консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии“ — никто даже не знает, что это значит, все пытаются понять, что эта чертовщина значит. 20 млн на „Улицу Сезам“ для Ирака. Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале», — приводит слова Трампа в рамках форума в Майями Fox News.
Ранее Трамп заявлял, что администрация Байдена потратила 520 млн долларов на консультанта для создание инвестиционного центра в Африке и 100 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.