Трамп рассказал о самых абсурдных тратах правительства Байдена

Трамп: администрация Байдена тратила миллионы долларов на «непонятную чушь»
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Трамп считает траты Байдена - чертовщиной
Трамп считает траты Байдена - чертовщиной Фото:

Администрация экс-президента США Джо Байдена потратила миллионы долларов на «непонятную чушь». Речь идет, в частности о съемках «Улицы Сезам» для Ирака и операции по смене пола в Гватемале, заявил нынешний президент США Дональд Трамп. 

«25 миллионов для „продвижения консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии“ — никто даже не знает, что это значит, все пытаются понять, что эта чертовщина значит. 20 млн на „Улицу Сезам“ для Ирака. Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале», — приводит слова Трампа в рамках форума в Майями Fox News.

Ранее Трамп заявлял, что администрация Байдена потратила 520 млн долларов на консультанта для создание инвестиционного центра в Африке и 100 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС. 

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Администрация экс-президента США Джо Байдена потратила миллионы долларов на «непонятную чушь». Речь идет, в частности о съемках «Улицы Сезам» для Ирака и операции по смене пола в Гватемале, заявил нынешний президент США Дональд Трамп.  «25 миллионов для „продвижения консервации биоразнообразия жизни и предусмотренное законом хозяйство через развитие социально ответственного поведения в Колумбии“ — никто даже не знает, что это значит, все пытаются понять, что эта чертовщина значит. 20 млн на „Улицу Сезам“ для Ирака. Два миллиона долларов на операции по смене пола в Гватемале», — приводит слова Трампа в рамках форума в Майями Fox News. Ранее Трамп заявлял, что администрация Байдена потратила 520 млн долларов на консультанта для создание инвестиционного центра в Африке и 100 миллионов долларов на презервативы для ХАМАС. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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