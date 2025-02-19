19 февраля 2025

В Кольцово рейс до Томска задерживается. Скрин

Red Wings задержала рейс из Екатеринбурга до Томска на семь часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задерживается на 7 часов
Рейс задерживается на 7 часов Фото:

В аэропорту Кольцово задержался рейс авиакомпании Red Wings до Томска на 7 часов. Его перенесли с ночи 20 февраля на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургского авиагавани.

Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 01:30 и долететь до Томска к 05:50 по местному времени. Сейчас вылет рейса WZ-1003 намечен на 08:30 по уральскому времени.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.

Ситуация на момент публикации
Ситуация на момент публикации
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В аэропорту Кольцово задержался рейс авиакомпании Red Wings до Томска на 7 часов. Его перенесли с ночи 20 февраля на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургского авиагавани. Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 01:30 и долететь до Томска к 05:50 по местному времени. Сейчас вылет рейса WZ-1003 намечен на 08:30 по уральскому времени. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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