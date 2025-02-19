Рейс задерживается на 7 часов
В аэропорту Кольцово задержался рейс авиакомпании Red Wings до Томска на 7 часов. Его перенесли с ночи 20 февраля на утро того же дня, следует из онлайн-табло екатеринбургского авиагавани.
Самолет должен был вылететь из Екатеринбурга в 01:30 и долететь до Томска к 05:50 по местному времени. Сейчас вылет рейса WZ-1003 намечен на 08:30 по уральскому времени.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиаперевозчика за комментарием. Ответ ожидается.
Ситуация на момент публикации
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