Антициклон продолжит морозить Екатеринбург

В Свердловской области антициклон сохраняет стабильную морозную погоду, как днем, так и ночью. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Влияние антициклона сохраняется: преобладает незначительная облачность, слабый ветер, отсутствие осадков. В ночь на 20 февраля при выхолаживании на юге области температура воздуха может достичь -30 градусов», —написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
20 февраля в Екатеринбурге прогнозируется малооблачная погода с температурой ночью около -22,-24 градусов и днем -8,-10 градусов. Ветер юго-западный со скоростью от 1 до 6 метров в секунду.
В Свердловской области 20 февраля температура ночью будет от -20 до -25 градусов, на юге и западе региона может опуститься до -31 градуса. Днем температура ожидается повыше — от -8 до -13 градусов.
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