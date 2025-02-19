19 февраля 2025

Антициклон продолжит морозить Екатеринбург

© Служба новостей «URA.RU»
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Антициклон сохранит морозную погоду
Антициклон сохранит морозную погоду Фото:

В Свердловской области антициклон сохраняет стабильную морозную погоду, как днем, так и ночью. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Влияние антициклона сохраняется: преобладает незначительная облачность, слабый ветер, отсутствие осадков. В ночь на 20 февраля при выхолаживании на юге области температура воздуха может достичь -30 градусов», —написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

20 февраля в Екатеринбурге прогнозируется малооблачная погода с температурой ночью около -22,-24 градусов и днем -8,-10 градусов. Ветер юго-западный со скоростью от 1 до 6 метров в секунду.

В Свердловской области 20 февраля температура ночью будет от -20 до -25 градусов, на юге и западе региона может опуститься до -31 градуса. Днем температура ожидается повыше — от -8 до -13 градусов.

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В Свердловской области антициклон сохраняет стабильную морозную погоду, как днем, так и ночью. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Влияние антициклона сохраняется: преобладает незначительная облачность, слабый ветер, отсутствие осадков. В ночь на 20 февраля при выхолаживании на юге области температура воздуха может достичь -30 градусов», —написал Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». 20 февраля в Екатеринбурге прогнозируется малооблачная погода с температурой ночью около -22,-24 градусов и днем -8,-10 градусов. Ветер юго-западный со скоростью от 1 до 6 метров в секунду. В Свердловской области 20 февраля температура ночью будет от -20 до -25 градусов, на юге и западе региона может опуститься до -31 градуса. Днем температура ожидается повыше — от -8 до -13 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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